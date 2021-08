Đây là lần thứ 4 thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế và cũng là lần xuất cấp nhiều nhất đến thời điểm này.

Theo quyết định của Bộ Y tế, ở đợt phân bổ thuốc Remdesivir lần thứ 4 này có 12 bệnh viện (trong đó có các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19), 21 Sở Y tế các tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh.

Ở lần phân bổ này có tổng cộng 103.680 lọ thuốc Remdesivir. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ.

Như vậy, đến nay đã có 173.680 lọ thuốc Remdesivir phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế giao cho cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và Sở Y tế nhiều tỉnh, thành phố.

Số thuốc đã phân bổ này nằm trong số 500.000 lọ thuốc Remdesivir do một tập đoàn đã đàm phán mua để tặng Bộ Y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Remdesivir là là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, từng được cựu Tổng thống Mỹ sử dụng để chữa Covid-19.

Với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5/2020, và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới.

Thuốc Remdesivir cũng là thuốc đã được cấp phép khẩn cấp tại Ấn Độ cho chỉ định điều trị Covid-199, cho bệnh nhân Covid nặng, thở máy/ECMO…

Theo hướng dẫn sử dụng của Bộ Y tế, thời điểm dùng thuốc Remdesivir là trong vòng 10 ngày đầu từ khi khởi phát bệnh và nên phối hợp với Dexamethasone.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thuốc này ưu tiên sử dụng cho nhóm nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, béo phì (BMI >25). Bộ Y tế lưu ý không bắt đầu sử dụng thuốc cho người bệnh Covid-19 cần thở máy xâm nhập, ECMO.

Riêng đối với các trường hợp được điều trị bằng Remdesivir trước khi thở máy xâm nhập hoặc ECMO thì tiếp tục dùng Remdesivir cho đủ liệu trình.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ thuốc này chống chỉ định với trường hợp phản ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần của thuốc; Suy chức năng thận eGFR < 30mL/phút; Tăng enzyme gan ALT > 5 lần giá trị giới hạn trên; Suy chức năng đa cơ quan nặng.

PGS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, thuốc Remdesivir là thuốc mới, liều dùng của thuốc tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Theo đó trong quá trình điều trị, các cơ sở y tế cũng cần theo dõi chặt chẽ về hiệu quả của thuốc. Việc sử dụng thuốc cho người bệnh phải được bác sĩ chỉ định.

Ngọc Trang

