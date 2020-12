Nếu trẻ đi ngoài phân su 24h đầu sau sinh, khó đại tiện hoặc táo bón 5-7 ngày, có thể con đã mắc phình đại tràng bẩm sinh, bệnh lý có nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngày 26/12, Khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Đăng K. 8 tuổi, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng bụng chướng căng, quai ruột nổi, nôn dịch nâu bẩn, không đại tiện.

Người nhà cho biết, đã phát hiện K. có những triệu chứng như khó đại tiện, táo bón từ khi con được 3 tháng tuổi, tuy nhiên, do chủ quan nên không đưa đi điều trị.

Tới gần đây, trẻ không đại tiện được, bụng chướng căng dần, gia đình mới lo lắng và đưa con vào Bệnh viện Xanh Pôn khám.

Thăm trực tràng, bác sĩ phát hiện bóng trực tràng rỗng, phía trên có khối phân to làm gấp đại tràng, dùng sonde không đẩy lên được để thụt tháo. Kết quả chụp Xquang cho thấy quai ruột giãn to, chứa nhiều phân. Cháu bé được chẩn đoán phình đại tràng bẩm sinh, nguy cơ vỡ ruột do giãn đại tràng.

Ngay lập tức, kíp trực đã quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo và sinh thiết đại tràng, cứu sống cháu bé.

Th.S BSNT. Dương Văn Mai, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành làm hậu môn nhân tạo, dẫn lưu hồi tràng làm giảm áp lực ruột cho cháu bé. Đồng thời, lên kế hoạch cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch khi đã chuẩn bị đại tràng và sức khỏe bệnh nhi ổn định”.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, phình đại tràng bẩm sinh (vô hạch đại tràng, megacolon, hay bệnh Hirschprung) là tình trạng không có tế bào hạch thần kinh của đám rối cơ ruột ở một đoạn ruột, hay gặp ở trực tràng. Tần suất 1/5000 trẻ.

Bệnh biểu hiện với các triệu chứng chậm đi ngoài phân su 24h đầu sau sinh, khó đại tiện hoặc táo bón 5-7 ngày, lâu dần bụng chướng có thể biểu hiện bệnh cảnh tắc ruột.

PGS Sơn nhấn mạnh, đối với những bệnh nhân bị phình đại tràng bẩm sinh, nếu phát hiện và xử lý sớm có thể chỉ cần phẫu thuật 1 lần bằng phương pháp nội soi hoặc phẫu thuật qua đường hậu môn.

Tuy nhiên, bệnh nhi K. đến viện trong tình trạng bụng chướng căng và bệnh đã kéo dài nhiều năm, vì vậy cần phẫu thuật trong nhiều thì.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn khuyến cáo, đối với những trẻ có biểu hiện chậm đi ngoài phân su 24h đầu sau sinh, có biểu hiện khó đại tiện hay táo bón, bụng chướng…, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để khám, chẩn đoán và điều trị sớm cho con.

Nguyễn Liên