Bệnh nhân C.X.C tử vong tại Bệnh viện Việt Tiệp 2 (Hải Phòng) sau hơn 2 ngày được phát hiện nhiễm Covid-19.

Tối ngày (8/12), lãnh đạo của UBND TP Hải Phòng xác nhận, địa phương vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19.

Bệnh nhân là ông C.X.C, sinh năm 1944, hộ khẩu thường trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông C chưa được tiêm vắc xin Covid-19 và có nhiều bệnh nền.

Ngành y tế Hải Phòng cho hay, tối 5/12, cháu nội ở cùng nhà với ông C có hiểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, mất vị giác.

Kết quả test nhanh, người cháu này dương tính với SARS-CoV-2. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phường Cầu Tre đã quyết định cách ly y tế và phong tỏa toàn bộ gia đình.



Ngày 6/12, Trạm y tế phường Cầu Tre lấy mẫu xét nghiệm cả nhà gửi CDC Hải Phòng. Chiều cùng ngày, ông C. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở.

Sau khi có kết quả test nhanh dương tính, 20h ngày 6/12, ông C được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Nhân viên y tế ở Hải Phòng thực hiện quy trình tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Sáng 7/12, mẫu xét nghiệm của CDC Hải Phòng khẳng định ông C dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 8/12, ông C đã tử vong tại bệnh viện.



Hiện tại vợ, con dâu và 2 cháu nội ông C. đều được xác định nhiễm Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền.

Dấu hiệu trẻ mắc Covid-19 chuyển nặng cần nhanh chóng nhập viện Với trẻ mắc Covid-19, các dấu hiệu chuyển nặng cần lưu ý bao gồm thở nhanh hoặc li bì, lờ đờ, bỏ bú hoặc bỏ ăn uống. Trẻ khó thở, tím tái môi, đầu chi và chỉ số SpO2 dưới 95% cũng là những dấu hiệu cảnh báo.

Nguyễn Thu Hằng