3 mục tiêu lớn nhất hiện nay của TP.HCM là bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, tính mạng con người; làm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, chiến lược về y tế sẽ là trụ cột số một.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, trong làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, TP.HCM đã trải qua những thời khắc cam go và khốc liệt, có những đau thương, mất mát vô cùng lớn khi căng mình ứng phó với đại dịch Covid-19, với chủng Delta nguy hiểm, chưa từng có trong lịch sử. Là địa phương “tâm điểm” của đại dịch, TP phải chịu thiệt hại rất lớn.

“Vậy nên, có được giây phút tương đối bình yên này, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TP. HCM vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, Ban Bộ Ngành, các tỉnh TP, nhân dân cả nước, đồng bào Việt Nam nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đã hướng về TP, chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp vật chất tinh thần để TP có được như ngày hôm nay”, ông Nên chia sẻ tại buổi gặp gỡ, tri ân các thầy thuốc tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19, tổ chức tại Bộ Y tế sáng 29/10.

Ông Nên nhấn mạnh, TP hiện đã ở giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hoạt quả dịch bệnh. 3 mục tiêu lớn nhất hiện nay của TP là bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, tính mạng con người; làm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó, chiến lược về y tế sẽ là trụ cột số một, TP có an toàn mới có thể đảm bảo các mục tiêu còn lại.

“TP phải cố gắng tối đa, hết sức để không lặp lại giai đoạn khó khăn đã trải qua”, ông Nên nói. Lãnh đạo TP.HCM mong Bộ Y tế sẽ hỗ trợ, chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ y tế TP.HCM xây dựng chiến lược này, có thể lấy làm điểm, lan rộng ra các địa phương khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ tại buổi gặp gỡ, tri ân các thầy thuốc tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19, tổ chức tại Bộ Y tế sáng 29/10 - Ảnh: Quang Hùng

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đặc biệt bày tỏ sự biết ơn chân thành tới lực lượng cán bộ ngành y, những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu đã bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, tấm lòng, sự hy sinh, vượt mọi khó khăn giúp sức cho TP.HCM trong giai đoạn vừa qua.

Tổng kết sơ bộ tới nay, lực lượng y tế chi viện cho TP.HCM đã lên tới 25.000 người. “Có lẽ, đây là cuộc huy động lực lượng chưa từng có của ngành y tế”, ông Nên nói.

Theo ông, các y bác sĩ đã trải qua rất nhiều gian khổ để cùng Chính quyền TP.HCM bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Đồng thời, chia sẻ, gánh vác với lực lượng y tế TP trong thời điểm y tế TP.HCM đã quá tải, đuối sức.

Tại buổi chia sẻ, ông Nên cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo, tham mưu chuyên môn của Bộ Y tế đã hướng dẫn y tế TP.HCM thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách trách nhiệm, vượt lên khó khăn. Ngoài ra, ông nhấn mạnh tới vai trò huy động, ứng phó, phối hợp, sát cánh của Bộ Y tế với TP.HCM. Lãnh đạo TP kết nối, trao đổi liên tục với Bộ Y tế để tìm các giải pháp ứng phó với đại dịch.

Ông cho biết ngoài hỗ trợ về điều trị, lực lượng y tế do Bộ Y tế huy động chi viện TP.HCM như Bệnh viện Bạch Mai còn tranh thủ thời gian để hướng dẫn, đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực cho y tế địa phương, đó là điều rất đáng trân trọng.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM bày tỏ mong muốn, những bài học mang tính chất khoa học trong phòng chống dịch cần được đưa vào những chương trình giáo khoa về hướng dẫn ứng phó với đại dịch.

