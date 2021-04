Bộ Y tế cho phép các bệnh nhân tái dương tính được tự cách ly tại nhà, các F1, F2 chỉ cần giám sát y tế.

Đây là một trong những quy định mới nhất trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 vừa được Bộ Y tế cập nhật lần 5.

GS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm cho biết, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới không quan tâm đến các trường hợp tái dương tính.

Ngay với các bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng lâm sàng, nhiều quốc gia chỉ yêu cầu cách ly 10 ngày, sau đó cho bệnh nhân về nhà sống như bình thường. Nếu có triệu chứng nhưng không diễn tiến nặng, sau 2 lần xét nghiệm PCR âm tính cũng được xuất viện.

Với Việt Nam, do số lượng bệnh nhân Covid-19 thấp, để đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân và an toàn phòng chống dịch, nước ta vẫn thực hiện các quy định cao hơn so với khuyến cáo chung của thế giới.

Vì vậy, bệnh nhân Covid-19 được điều trị ít nhất 14 ngày, có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp cách nhau 48-72 giờ sẽ được về nhà. Sau khi xuất viện, sẽ theo dõi tiếp 14 ngày tại nhà.

Trong giai đoạn cách ly tại nhà, một số trường hợp xuất hiện dương tính trở lại. Tuy nhiên báo cáo các nước và tại Việt Nam cho thấy, khi nuôi cấy virus của những bệnh nhân này, virus không phát triển.

Các trường hợp người thân trong gia đình tiếp xúc gần cũng chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm. Các bệnh nhân khi đưa quay trở lại bệnh viện, xét nghiệm lại âm tính.

Do đó, giả thiết được các chuyên gia đưa ra lý giải kết quả PCR tái dương tính là do mẫu bệnh phẩm chứa xác virus.

"Những trường hợp này qua báo cáo nghiên cứu của thế giới cũng như theo dõi tại Việt Nam, chúng tôi thấy không nguy hiểm cho cộng đồng, không lây”, GS Kính khẳng định.

Do đó trong phác đồ điều trị mới nhất, Bộ Y tế cho phép các bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi xuất viện được cách ly nghiêm ngặt tại nhà 7 ngày, thay vì đưa ngược trở lại bệnh viện như trước kia.

Sau 7 ngày, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm PCR, nếu âm tính hoàn toàn yên tâm.

Ngoài ra, người nhà bệnh nhân cũng không phải đưa đi cách ly tập trung, thay vào đó chỉ cần giám sát y tế chặt.

Theo GS Kính, nếu trường hợp nào tái dương tính cũng đưa đến bệnh viện, cơ sở y tế sẽ tốn thêm giường, phòng điều trị.

Tại Việt Nam, đến nay đã có 2.857 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận hàng chục ca tái dương tính trở lại, có trường hợp tái dương sau 25-36 ngày xuất viện. Dù vậy, chưa ghi nhận bất cứ trường hợp tái dương tính lây cho người khác.

