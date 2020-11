7 bệnh nhân ngộ độc methanol, trong đó 1 người tử vong, 1 người gặp di chứng nặng về thần kinh sau khi cùng sử dụng loại rượu nếp của cơ sở sản xuất Đất Lúa.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết vừa nhận được công văn của Bệnh viện Bạch Mai về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong số này, có 1 bệnh nhân đã tử vong, 1 bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và gặp di chứng thần kinh.

Trường hợp tử vong là nam bệnh nhân 32 tuổi, được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh sang Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày 3/11. Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt, chẩn đoán ngộ độc cồn methanol.

Tiến hành xét nghiệm, bác sĩ phát hiện nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân cao (141mg/dL), nhiễm toan chuyển hóa nặng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não lan tỏa nặng. Dù được giải độc cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên do tình trạng quá nguy kịch, người đàn ông đã qua đời.

Gia đình cho biết, 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân mua rượu từ một quán tạp hóa về uống cùng 3 người khác. Loại rượu này được đóng trong can nhựa 30 lít, có tên “Rượu nếp”, “Hầm Rượu Việt”, của cơ sở sản xuất Đất Lúa, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Loại rượu nếp mà bệnh nhân uống

Rượu khi mua về được đựng trong túi nylon. Một ngày sau uống, bệnh nhân bị đau đầu, nhìn mờ, chậm chạp dần và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm rượu bệnh nhân đã uống do gia đình mang đến. Kết quả cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol trong rượu là 20,21% (cao vượt mức cho phép).

Ba người cùng uống rượu với bệnh nhân cũng đã nhập viện và được chẩn đoán ngộ độc methanol. Sau điều trị, hiện sức khoẻ của cả 3 người đều hồi phục tốt.

Loại rượu nếp nói trên có hình thức giống hệt với loại rượu đã gây ra vụ 3 người bị ngộ độc methanol nhập viện từ ngày 12-14/10.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ thông tin cho Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Công thương để điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm và áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Trước tình hình liên tiếp ghi nhận các ca ngộ độc methanol do sử dụng rượu nếp của cơ sở Đất Lúa, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng:

1. Tạm thời không mua và không sử dụng sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Bộ Công thương.

2. Đối với người đã sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ ở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.

Nguyễn Liên