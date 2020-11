Đi làm về, một thành viên trong gia đình phát hiện mẹ và vợ chồng em trai có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt nên kịp thời chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều nay, ông Bùi Văn Chuổng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, có 3 người trong 1 gia đình ở địa phương có biểu hiện ngộ độc nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các bệnh nhân bị ngộ độc đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, sáng nay, người con trai của bà Mai Thị Hới (54 tuổi) đi làm về phát hiện bà Hới và vợ chồng người em trai có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Bà Hới và người con trai có dấu hiệu ngộ độc nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Cũng theo ông Chuổng, nhận được thông tin, chính quyền xã cùng với công an về nhà bà Mai để kiểm tra,nghi vấn ban đầu những người trên bị ngộ độc do đốt than sưởi ấm.

Ông Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 13h10 chiều nay, Khoa cấp cứu chống độc tiếp nhận 2 bệnh nhân Mai Thị Hới và Bùi Văn Cường (25 tuổi) trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Đội ngũ y bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho 2 bệnh nhân này. Bước đầu xác định các bệnh nhân bị ngộ độc, chưa rõ loại.

Lê Minh