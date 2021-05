Sau gần 2 tiếng, lực lượng chức năng TP Hải Dương mới đưa được vợ chồng ông L.A.T và bà Đ.T.T vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Trưa nay (23/5), ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa bà Đ.T.T (sinh năm 1971) và chồng là ông L.A.T (sinh năm 1962) ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) đi điều trị Covid-19.

Khu vực nhà bệnh nhân được khử khuẩn

Lúc 21h30 tối 22/5, khi lực lượng chức năng đến, vợ chồng ông T. nhất định không mở cửa. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của Công an TP Hải Dương, gia đình này cũng không chịu ra ngoài.

Sau gần 2 tiếng, bà T. và ông T. mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

"Gia đình này nằm trong vùng phong tỏa vì liên quan đến ca F0 gần đó. Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định hai vợ chồng mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã gọi điện trước để họ chuẩn bị tư trang", ông Sơn cho biết.

"Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng gọi điện, gõ cửa, họ vẫn không mở cửa. Phải mất gần 2 tiếng, cặp vợ chồng này mới xuống để đi cách ly".

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo công an TP Hải Dương cho biết, xe y tế đến rất lâu, phát loa yêu cầu nhưng cặp vợ chồng này vẫn đóng cửa ở trong nhà không chịu ra. Lãnh đạo công an TP phải xuống trực tiếp yêu cầu trưởng công an phường gọi cho chủ nhà, nếu không hợp tác thì đập cửa để đưa họ đến cơ sở y tế.

Theo điều tra dịch tễ, bà Đ.T.T thường xuyên uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với bệnh nhân B.A.T.

Hàng ngày, bà T. đi chợ Bắc Kinh mua thức ăn nhưng không nhớ mua của ai.

Ngày 1/5, bà đến nhà em gái ở số 98 Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân) ăn cơm. Khoảng ngày 3/5, bà sang nhà bố mẹ và anh trai ở số 30 Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị).

Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc với bà T. gồm chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, bố mẹ, anh, em, chị dâu và bạn.

Trong khi đó, ông T. tiếp xúc gần với 21 người, chủ yếu là người nhà, bạn và người bán phở.

Nguyễn Thu Hằng

