Dù có người nhiễm Covid-19 nhưng 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giữ được an toàn cho bệnh nhân, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tính tới ngày 5/7, có 11,2 triệu người nhiễm Covid-19 ở 188 nước và vùng lãnh thổ. Số người tử vong vì căn bệnh này lên tới 528.000 người kể từ khi virus nCoV được phát hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Mỹ vẫn đang là nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất với 2,8 triệu ca; khoảng 130.000 người chết. Tiếp theo là Brazil với 1,5 triệu bệnh nhân; hơn 60.000 người chết. Nga và Ấn Độ có số ca nhiễm nCoV gần 700.000 người.

Hầu hết các nước lớn với nền kinh tế phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật… đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch với số lượng người mắc bệnh và tử vong cao.

Phi công người Anh - bệnh nhân nặng nhất trong đợt dịch Covid-19 ở Việt Nam, đang bình phục dần. Ảnh: BV Chợ Rẫy

Trong khi đó, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ và có hạ tầng y tế vừa phải đã thành công khi không để bất cứ bệnh nhân nào chết.

Ngoài Việt Nam (355 ca bệnh, không ai tử vong) còn có nhiều nơi lập được kỳ tích tương tự:

- Châu Á: Mông Cổ (220 ca bệnh), Campuchia (141), Bhutan (77), Lào (99), Đông Timor (24).

- Châu Âu có Vatican (12 ca bệnh).

- Châu Phi có Uganda (911 ca bệnh), Namibia (335), Eritrea (215), Seychelles (81), Lesotho (35).

Vùng Caribbean: Saint Vincent and the Grenadines (29 ca bệnh), Grenada (23), Saint Lucia (22), Dominica (18), Saint Kitts and Nevis (15).

Châu Úc: Fiji (18 ca bệnh), Papua New Guinea (11).

Các vùng đất trên giữ được an toàn cho bệnh nhân nhờ hai lý do. Đầu tiên là nhiều nơi có lợi thế về địa lý, ở khu vực khó tiếp cận. Thứ hai, các nước này nhanh chóng cách ly người bệnh, đóng cửa biên giới nên số người nhiễm thấp, giúp việc điều trị thuận lợi hơn dù cơ sở vật chất không hiện đại.

Hiện nay vẫn có 12 quốc và và vùng lãnh thổ tuyên bố chưa có trường hợp nào bị Covid-19. Trong đó có Triều Tiên, Turkmenistan ở châu Á. 10 vùng còn lại nằm ở châu Đại Dương gồm quần đảo Solomon, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Micronesia, Tonga, quần đảo Marshall, Palau, Nauru, Tuvalu.

An Yên (Theo Aljazeera)