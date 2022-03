Sổ mũi, nhức đầu, đau họng là 3 dấu hiệu hay gặp nhất ở các bệnh nhân Covid-19 trong thời gian hiện tại.

Omicron có biểu hiện nhẹ hơn các biến thể khác trước đó. Đối với hầu hết mọi người, các triệu chứng sẽ giống như cảm lạnh thông thường.

Thực hiện xét nghiệm nhanh là một trong những cách dễ dàng nhất để phát hiện một người có nhiễm Covid-19 hay không.

Nhiều nước quy định bạn có thể chấm dứt cách ly khi có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 5. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo bệnh nhân Covid-19 có thể bị lây nhiễm lâu hơn, do đó có nguy cơ truyền bệnh cho người khác.

Ảnh minh họa: Kawarthanow

Giáo sư Tim Spector, Đại học King's College London (Anh), người đứng đầu ứng dụng Theo dõi Triệu chứng Covid-19, thông tin, trung bình mọi người vẫn cho kết quả dương tính trong khoảng 8 ngày.

"Phần lớn những người chia sẻ dữ liệu lên ứng dụng có kết quả dương tính vào ngày đầu tiên trải qua các triệu chứng. Bởi vậy, hãy xét nghiệm khi có các dấu hiệu. Nếu kết quả âm tính, xét nghiệm lại vào ngày kế tiếp”, Giáo sư Spector nói.

Mọi người nên kiểm tra nếu cảm thấy không khỏe và khi cần tiếp xúc với các đối tượng dễ tổn thương, có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Mặc dù Omicron là một dạng bệnh nhẹ hơn nhưng vẫn có các trường hợp tử vong xảy ra.

Các dấu hiệu phổ biến của Omicron

Các triệu chứng cổ điển của Covid-19 là ho dai dẳng, sốt, mất vị giác và khứu giác.

Nhưng hầu hết những người mắc Omicron đều bị các triệu chứng giống như cảm lạnh. Theo dữ liệu của Anh, các dấu hiệu phổ biến nhất như sau:

- Sổ mũi (77%)

- Nhức đầu (68%)

- Đau họng (67%)

- Mệt mỏi (66%)

- Hắt hơi (63%)

- Ho dai dẳng (46%)

- Khàn giọng (42%)

- Ớn lạnh hoặc rùng mình (32%)

- Đau khớp bất thường (31%)

Các triệu chứng hiếm hơn bao gồm sưng hạch và sương mù não.

Hiện tại, Omicron là chủng phổ biến ở nhiều nước. Theo thống kê của Our World in Data, thế giới có thêm khoảng 1,5 triệu ca Covid-19/ngày, bằng 1/2 so với mức hơn 3 triệu ca/ngày vào cuối tháng 1.

An Yên (Theo The Sun)