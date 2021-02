Cộng hòa Dân chủ Congo vừa ghi nhận một người phụ nữ chết vì căn bệnh Ebola, vài tháng sau khi đợt bùng phát trước đây kết thúc.

Một người phụ nữ đã nhiễm Ebola và tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Đây là ca bệnh Ebola đầu tiên kể từ khi quốc gia châu Phi này chấm dứt đợt bùng phát vào năm ngoái.

Người bệnh sống ở thị trấn Biena, gần thành phố Butembo, có triệu chứng bệnh vào ngày 1/2 và chết trong bệnh viện ngày 3/2. Bà đã kết hôn với một người đàn ông từng nhiễm virus Ebola.

Nhân viên y tế tại Trung tâm điều trị Ebola, Cộng hòa Dân chủ Congo

"Đội ứng phó của tỉnh đã làm việc tích cực. Đội phản ứng quốc gia sẽ nhanh chóng đến Butembo để hỗ trợ", Bộ Y tế nước này thông tin.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã truy dấu 60 mối liên lạc của người phụ nữ trên. Những nơi bệnh nhân từng đến cũng được khử trùng.

Các mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân được gửi đến Thủ đô Kinshasa để xác nhận mối liên hệ với đợt bùng phát trước đó.

WHO cho biết: “Không có gì lạ khi các trường hợp lẻ tẻ xảy ra sau một đợt bùng phát lớn”. Các nhà dịch tễ học của WHO đang tiến hành điều tra nhưng nỗ lực ứng phó khẩn cấp gặp khó khăn do tình trạng mất an ninh trong khu vực.

Sự xuất hiện của nhiều ca bệnh Ebola có thể làm phức tạp nỗ lực chống Covid-19, đã lây nhiễm cho 23.600 người, khiến 681 người tử vong ở DRC. Chiến dịch chủng ngừa Covid-19 dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm nay.

Ebola có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với Covid-19. Tuy nhiên, khác với Covid-19, căn bệnh này không lây truyền bởi những người mang mầm bệnh không có triệu chứng.

DRC tuyên bố kết thúc đợt bùng phát Ebola thứ 10 vào tháng 6/2020 và đợt bùng phát thứ 11 tại một khu vực khác vào tháng 11/2020.

Bệnh Ebola có thể gây ra sốt, nhức đầu, đau cơ, nôn mửa và tiêu chảy cùng các triệu chứng khác. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc với chất dịch cơ thể của người mắc.

Các khu rừng gần xích đạo của DRC là nơi sinh sản của Ebola. Căn bệnh này đã giết chết gần 2.300 người từ năm 2018 đến năm 2020.

Cộng hòa Dân chủ Congo đã trải qua 11 đợt bùng phát kể từ khi virus Ebola lần đầu tiên được phát hiện gần sông Ebola vào năm 1976.

An Yên (Theo CNN)