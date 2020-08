Hơn 2.000 người nước ngoài sống trên địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng) được lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Chiều nay (21/8), ngành y tế Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người nước ngoài trên địa bàn quận Sơn Trà.

Du khách được bố trí địa điểm xét nghiệm tại khu vực phường An Hải Đông

Tại phường An Hải Đông và Mân Thái, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 400 người.

Bác sĩ Ngô Văn Đình Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết, việc lấy mẫu nhằm mục đích sàng lọc phát hiện người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

“Chúng tôi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng hai phương pháp là huyết thanh học (ELISA) và RT-PCR cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã lập danh sách những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thực hiện việc lấy mẫu để không bỏ sót một ai”, bác sĩ Hoài nói.

Theo bác sĩ Hoài, theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 25/8, sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.198 người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn 7 phường của quận Sơn Trà.

Trong đó, phường An Hải Đông có 274 người, Mân Thái 88 người, An Hải Tây 188 người, Nại Hiên Đông 113 người, Phước Mỹ 492 người, Thọ Quang 237 người và An Hải Bắc 806 người.

Bà Celia (du khách đến từ Tây Ban Nha) cho biết, bà cùng bạn bè tới Đà Nẵng du lịch và bị kẹt lại thành phố khi đường bay quốc tế đóng cửa vì dịch Covid-19.

“Tôi cảm thấy rất an toàn khi được lấy mẫu xét nghiệm này. Chính quyền ở đây đang làm những điều tốt nhất để bảo vệ người dân và du khách”, bà nói.

Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người nước ngoài ở Đà Nẵng:

Du khách ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm tại phường An Hải Đông

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm bằng hai phương pháp là huyết thanh học (ELISA) và RT-PCR

Nam du khách Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm nCoV

Từ ngày 21 đến 25/8, quận Sơn Trà sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.198 người nước ngoài

