Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược của WHO (SAGE) về tiêm chủng đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc sử dụng vắc xin Covid-19 Sinopharm của Trung Quốc.

Ai nên tiêm phòng trước?

Trong khi nguồn cung cấp vắc xin Covid-19 có hạn, các nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao và người lớn tuổi nên được ưu tiên tiêm chủng.

Vắc xin này chưa được khuyến cáo cho những người dưới 18 tuổi sử dụng, trong khi chờ kết quả của các nghiên cứu sâu hơn ở nhóm tuổi đó.

Ảnh minh họa: Tcijthai

Những đối tượng đặc biệt khác có thể tiêm vắc xin

Những người từng bị Covid-19 có thể tiêm vắc xin. Trong vòng 6 tháng sau khi bị nhiễm bệnh, dữ liệu hiện có cho thấy hiện tượng tái nhiễm có triệu chứng không phổ biến. Do nguồn cung cấp vắc xin hạn chế, những người từng dương tính SARS-CoV-2 có thể trì hoãn việc tiêm chủng.

Hiệu quả của vắc xin ở phụ nữ đang cho con bú tương tự như những người trưởng thành khác. WHO không khuyến cáo ngừng cho con bú sau khi tiêm chủng.

Những người bị HIV có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Đối tượng này không nằm trong danh sách thử nghiệm nhưng WHO khuyến cáo họ có thể tiêm chủng. Tuy nhiên, họ cần được cung cấp thông tin và tư vấn để đánh giá lợi ích, rủi ro cho cá nhân.

Những người không nên tiêm vắc xin

Những người có tiền sử sốc phản vệ với bất kỳ thành phần nào của vắc xin không nên tiêm chủng.

Bất kỳ ai có thân nhiệt trên 38,5 độ C nên hoãn tiêm chủng cho đến khi họ không còn sốt.

Liều lượng khuyến nghị

SAGE khuyến cáo sử dụng vắc xin Sinopharm dưới dạng tiêm bắp 2 liều (0,5 ml). WHO khuyến cáo khoảng cách giữa 2 liều là 3-4 tuần.

So sánh Sinopharm với các loại vắc xin khác

Nhìn chung, tất cả các vắc xin đã được WHO phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp đều có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện do Covid-19.

Độ an toàn

SAGE đã đánh giá kỹ lưỡng dữ liệu về chất lượng, độ an toàn, hiệu quả của vắc xin và khuyến nghị sử dụng vắc xin cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Dữ liệu về độ an toàn của vắc xin với những người trên 60 tuổi không có nhiều (do chỉ có lượng nhỏ người ở lứa tuổi này tham gia thử nghiệm lâm sàng).

Mặc dù không có sự khác biệt trong thông tin an toàn của vắc xin ở người lớn tuổi so với nhóm trẻ hơn, các quốc gia đang cân nhắc sử dụng vắc xin này ở những người trên 60 tuổi nên tích cực duy trì giám sát mức độ an toàn.

Hiệu quả của vắc xin

Thử nghiệm giai đoạn 3 quy mô lớn ở nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng tiêm đủ 2 liều có hiệu quả chống lại nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng là 79%. Tác dụng phát huy 14 ngày sau khi tiêm liều thứ 2. Hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa nhập viện là 79%.

Thử nghiệm chưa tính tới hiệu quả chống lại bệnh nặng ở những người có bệnh nền, đang mang thai hoặc từ 60 tuổi trở lên. Thời gian theo dõi người tham gia thử nghiệm là 112 ngày.

Tác dụng chống lại các biến thể

SAGE hiện khuyến nghị sử dụng vắc xin Sinopharm theo lộ trình ưu tiên của WHO. Vắc xin này vẫn chưa được đánh giá trong bối cảnh các biến thể đáng lo ngại đang ngày càng phổ biến.

Vắc xin có ngăn ngừa virus lây lan không?

Hiện không có dữ liệu thực tế nào liên quan đến tác động của vắc xin Sinopharm đối với việc lây lan SARS-CoV-2, loại virus gây bệnh Covid-19.

Trong khi đó, WHO nhắc nhở về sự cần thiết phải duy trì và tăng cường các biện pháp y tế công cộng đã được chứng minh có hiệu quả: đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo giãn cách, tránh đám đông và đảm bảo không gian thông gió đầy đủ.

An Yên (Theo WHO)

Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc xin Sinopharm của Trung Quốc Bộ Y tế đồng ý phê duyệt có điều kiện vắc xin Sinopharm của Trung Quốc cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Không hỗ trợ iframe