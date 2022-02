“Tất cả đều chuẩn bị tư thế trận chiến với Covid-19 chưa biết khi nào kết thúc. Tôi không nghĩ nhiệm vụ hoàn thành sớm như vậy. Mừng lắm!”, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến chia sẻ.

Ngày 10/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bệnh viện dã chiến số 6, 8, 12 sẽ ngưng hoạt động vì không còn bệnh nhân. “Các bệnh viện này đã hoàn thành sứ mệnh”, bà Mai cho biết.

Bệnh viện Dã chiến số 12 là cơ sở duy nhất được giao nhiệm vụ cách ly F0 là người nhập cảnh và ca nhiễm Omicron, nhằm tránh lây lan ra cộng đồng. Bệnh viện được tái khởi động vào ngày 7/12/2021 để ứng phó với biến thể Omicron.

F0 là người nhập cảnh được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 12.

Sau 2 tháng hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 12 đã tiếp nhận 490 F0 là người nhập cảnh, trong đó 86 ca nhiễm biến thể Omicron. Hầu hết ca nhiễm biến thể mới đều không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Trường hợp nặng nhất là bà cụ 82 tuổi trở về từ Mỹ, có bệnh nền ung thư, được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị.

Đến ngày 10/2, bệnh viện đã hoàn thành sứ mệnh ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng của mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thuý, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu, phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 12 cho biết, nhiều ngày qua, bệnh viện không còn bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn có lực lượng trực gác để sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh tình huống mới.

“Các y bác sĩ đều không nghĩ rằng nhiệm vụ hoàn thành sớm như vậy. Chúng tôi luôn trong tư thế trận chiến lâu dài này chưa biết khi nào kết thúc.

Tuy nhiên, nhận thấy tình trạng F0 nhập cảnh và ca nhiễm Omicron phần lớn không triệu chứng, khỏe mạnh, bệnh viện nhận tin chuẩn bị ngưng hoạt động, chúng tôi thực sự mừng lắm!”, bác sĩ Phan Thúy chia sẻ.

Bệnh viện Dã chiến 12 do Bệnh viện Da liễu TP.HCM phụ trách. Sau kỳ nghỉ Tết, mỗi ngày có hơn 2.500 lượt người đến khám các bệnh lý về da, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, nhân sự có phần căng thẳng.

Khi Bệnh viện Dã chiến 12 giải thể, y bác sĩ sẽ được trở về Bệnh viện Da liễu, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân chu đáo như chức năng chính của mình. Họ đã trải qua kỳ Tết Nhâm Dần đáng nhớ cùng với những người Việt từ nước ngoài về quê nhưng mắc Covid-19.

Y bác sĩ Bệnh viện Da liễu ngày trở lại Bệnh viện Dã chiến số 12 ứng phó với Omicron.

Trong khi đó, một số Trung tâm Hồi sức trên địa bàn TP cũng tiến đến giải thể. Cụ thể, Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã ngưng hoạt động từ ngày 8/2.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (đóng tại Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2) chỉ còn 19 bệnh nhân nội trú, tính đến ngày 10/2. Trước tình hình trên, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có kiến nghị Sở Y tế và UBND TP.HCM về việc giải thể Bệnh viện này.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nhận định, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Từ khi hoạt động đến nay, bệnh viện trở thành trụ cột của ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch của TP.

Khi bệnh viện chính thức giải thể, các bệnh nhân sẽ được chuyển về Trung tâm Hồi sức tại các Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 14, số 16 để tiếp tục điều trị”.

Bên cạnh các Trung tâm ICU của TP, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cũng đang điều trị cho khoảng 20 ca Covid-19 nặng. Trong đó, 10 bệnh nhân thở máy, 4 ca ECMO và một số trường hợp phải lọc máu liên tục.

Bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 giai đoạn cao điểm. Sau lưng áo bảo hộ, y bác sĩ và các tình nguyện viên thường viết tên và lời động viên thành phố.

“Việc điều trị những bệnh nhân này vẫn còn kéo dài. Chúng tôi khẳng định sẽ đồng hành cùng TP.HCM cho đến phút cuối cùng, sẵn sàng nhận những ca nặng từ nơi khác chuyển lên”, Thượng tá, bác sĩ Vũ Đình Ân, Phó giám đốc Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ.

Ngay cả những bệnh nhân đã có kết quả PCR âm tính nhưng bị hội chứng Covid kéo dài, cần điều trị dài ngày, Bệnh viện cũng tiếp nhận và chuyển về khu vực không Covid chăm sóc.

Theo thượng tá Vũ Đình Ân, hiện nay, số ca Covid-19 vừa hoặc nặng từ tuyến dưới chuyển đến Trung tâm Điều trị Covid-19 không nhiều. Trước Tết, Trung tâm tiếp nhận khoảng 2-3 ca/ngày, sau Tết khoảng 8 ca/ngày.

Hiện nay, TP.HCM vẫn duy trì 3 bệnh viện dã chiến 3 tầng gồm Bệnh viện số 13, số 14 và số 16. Đồng thời, sẵn sàng 1.000 giường hồi sức Covid-19 nếu phát sinh tình huống phức tạp.

Trong đó, các Trung tâm Hồi sức tại Bệnh viện số 14 và 16 đảm nhận 600 giường hồi sức. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy sẵn sàng mỗi bệnh viện 200 giường hồi sức. Các bệnh viện dã chiến khác sẵn sàng hoạt động trở lại trong 24 giờ kích hoạt.

Ngày 2/6/2021, TP.HCM ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ngày 23/8 là ngày TP có số ca tử vong kỷ lục với 340 trường hợp. Từ tháng 11/2021, con số này giảm dần và đến nay, trở về mức 1 con số sau 9 tháng trường kỳ “chiến đấu”. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 10, 11 và 12/2, TP.HCM ghi nhận mỗi ngày một ca nhiễm tử vong. Suốt đợt dịch thứ 4, TP đã có 19.917 người mất vì Covid-19.

Linh Giao