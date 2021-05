Toàn bộ mẫu xét nghiệm tại chợ Phước Mỹ và Bệnh viện Hoàn Mỹ liên quan đến hai bệnh nhân 2982, 2989 có kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1.

Tối nay (5/5), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, toàn bộ 672 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 1.

Ngoài ra, 511 mẫu xét nghiệm tại chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) cũng có kết quả âm tính lần 1.

Cả hai địa điểm trên liên quan đến bệnh nhân 2982, 2989 mắc Covid-19 vừa được công bố.

Liên quan 2 ca mắc Covid-19 này, hiện nay ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 197 F1. Trong đó, có 165 mẫu xét nghiệm âm tính; 31 trường hợp chưa có kết quả; 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 2989 được lấy mẫu sau khi công bố ca bệnh 2982.

Tiểu thương chợ Phước Mỹ được lấy mẫu xét nghiệm sáng nay

Về trường hợp công dân hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng phát hiện dương tính tại Hà Nam đến nay đã xác định được 30 F1 đang lưu trú tại Đà Nẵng. Toàn bộ có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hiện nay, 43/43 người đi trên xe Tân Kim Chi từ Đà Nẵng - Hà Nam và người cách ly chung phòng với bệnh nhân trong 12 ngày đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong khi đó, trường hợp 2 người Trung Quốc phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi về nước, Đà Nẵng cho biết đã xác định được 93 F1; kết quả xét nghiệm 91 âm tính; 2 trường hợp chưa có kết quả.

Đến thời điểm này, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu của 250 người làm việc tại bar New Phương Đông liên quan đến ca mắc Covid-19 ở tỉnh Đồng Nai, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đồng thời, Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 34 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 62,5 triệu đồng, trong đó hành vi không đeo khẩu trang là 33 trường hợp.

Đến thời điểm này tại Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 gồm: nam bệnh nhân 2982 (quê Hội An, Quảng Nam) là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An, đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bệnh nhân 2989, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nhân viên massage tại khách sạn Phú An, đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Hồ Giáp