Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 6/1, TP có hơn 37.500 F0 đang điều trị, trong đó khoảng 27.000 ca điều trị tại nhà. F0 được phát 3 túi thuốc A (hạ sốt, vitamin), B (kháng đông, kháng viêm - một liều duy nhất), C (kháng virus molnupiravir), tùy thuộc vào triệu chứng bệnh. Sở Y tế chuẩn bị 18.875 túi thuốc C, đã cấp phát 12.000 túi về các đơn vị để phát cho F0 đang điều trị tại nhà. Hiện khoảng 10.000 F0 đủ điều kiện được cấp phát túi thuốc C. Số lượng túi thuốc C còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong thời gian tới.