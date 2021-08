Chiều 29/8, Hà Nội ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 48 ca đã được cách ly.

49 ca mắc Covid-19 phân bố tại Thanh Xuân (39), Đông Anh (3), Đan Phượng (1), Hoàng Mai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1), Thường Tín (1), Hà Đông (1) và Hoài Đức (1).

Như vậy ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 133 ca, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca khu cách ly. Thông tin 49 ca mắc mới như sau:

Ca cộng đồng là bệnh nhân nam M.D.T , sinh năm 1992, ở An Thượng, Hoài Đức. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ. Ngày 28/8, người này có kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM có 1 ca là bệnh nhân nữ L.T.P.T, sinh năm 2002, ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 đã hoàn thành 1 tháng cách ly tại TP.HCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8, người này xét nghiệm có kết quả dương tính.

Tại địa chỉ Việt Hùng, Đông Anh Có 3 ca. Các bệnh nhân cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N, ngày 28/8 lấy mẫu, kết quả dương tính.

Khu vực Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân tiếp tục ghi nhận 39 ca Covid-19. Các bệnh nhân đều sống trong khu phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 28/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đó có bệnh nhân nam M.X.C, sinh năm 1974, có triệu chứng ho, sốt. Tương tự bệnh nâm nam H.T.A , sinh năm 1958 cũng có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu ngày 28/8. Ngày 29/8, người này có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân N.T.H, Đ.M.K và N.T.H cũng xuất hiện các triệu chứng ho, sốt. Họ được lấy mẫu ngày 28/8. Ngày 29/8, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong chùm ca bệnh này, có bệnh nhân nữ N.T.T.T, sinh năm 1971, là vợ bệnh nhân N.T.N, nhà sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Hàng ngày, bệnh nhân ở nhà đi chợ cóc tại ngõ 328 mua đồ về nấu cơm cho gia đình. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm các ngày 23/8 và 26/8, đến ngày 28/8 tiếp tục được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.G.H , sinh năm 2017, là F1 (cháu) của bệnh nhân T.T.T, gia đình sống trong khu vực phong tỏa, cả nhà đều mắc bệnh. Ngày 28/8, H. có kết quả dương tính.

Trường hợp tiếp theo là bệnh nhân nữ N.A.D, sinh năm 2015, là F1 (cháu) của bệnh nhân T.T.T, gia đình sống trong khu vực phong tỏa, cả nhà đều mắc bệnh. Ngày 28/8, D. có kết quả dương tính.

Hai trường hợp H.T.L, nữ, sinh năm 1977 và P.V.T, nam, sinh năm 1973 là vợ chồng sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Con trai của 2 bệnh nhân là P.H.N có kết quả dương tính từ 27/8. 2 bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 23/8 và 26/8, ngày 28/8 tiếp tục được lấy lại mẫu, kết quả dương tính.

Ca tiếp theo ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa là bệnh nhân nam Đ.N.T, sinh năm 1985. Anh T. là F1 bệnh nhân V.V.D. Từ ngày 19/8, anh T. chỉ ở tại viện không đi đâu. Ngày 28/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hạ Hồi, Thường Tín có 1 bệnh nhân nữ là N.T.P.T, sinh năm 1994. Chị T. là F1 bệnh nhân V.V.D. Từ ngày 19/8, chị chỉ ở tại viện không đi đâu. Ngày 28/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Giáp Bát, Hoàng Mai có 1 ca là N.X.M, sinh năm 2015. Bệnh nhân là F1 M.T.X, lần cuối ngày 25/8, ngày 25/8 xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/8, bệnh nhân bắt đầu sốt, kết quả dương tính.

Ở Tân Lập, Đan Phượng có 1 ca là bệnh nhân nữ N.T.T, sinh năm 1944. Bệnh nhân là F1 của N.V.T. Ngày 28/8, bà được được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca cuối cùng ở Hương Sơn, Mỹ Đức là bệnh nhân nữ K.T.P, sinh năm 1977. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân K.A. Ngày 28/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.

Ngọc Trang

