Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về việc 221 cán bộ y tế tại đây nghỉ việc, đồng thời bác bỏ những thông tin sai lệch trong thời gian qua.

GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 221 cán bộ y tế, người lao động thôi việc và tinh giản thời gian qua.

Trong số này có hơn 113 người do kiện toàn, tinh gọn, 28 bác sĩ chuyển công tác, thôi việc, trong đó có 1 phó giáo sư, 7 tiến sĩ y học, 2 tiến sĩ ngành dược học… còn lại là lao động phổ thông.

Một số chuyển sang nơi khác, trong số này có Trưởng khoa Dược, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

GS Nguyễn Quang Tuấn trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ cao cấp cho 20 bác sĩ sáng 13/4

Tuy nhiên, trong năm qua, bệnh viện ký hợp đồng mới với 506 người. Phần lớn là nhân lực chất lượng cao, trong đó có 5 giáo sư, phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 98 người là bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, 24 người là cử nhân điều dưỡng hệ tiên tiến, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Hiện tại, tổng số nhân viên bệnh viện là gần 4.300 người.

Trao đổi thêm với VietNamNet, TS.BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, công tác cán bộ tại bệnh viện không có bất thường, không phải là chảy máu chất xám.

Sự việc 221 người nghỉ việc đã được bệnh viện báo cáo với Bộ Y tế.

Theo ông Thành, có 4 lý do khiến nhân viên nghỉ việc, chuyển việc:

Thứ nhất, do bệnh viện tự chủ nên một số đơn vị không còn phù hợp như nhà tang lễ, trông xe, bán báo, vận chuyển người bệnh bị giải thể. Các nhân sự ở các đơn vị này phải chấm dứt hợp đồng. Mỗi người nghỉ việc được hỗ trợ 2 tháng lương.

Trước bệnh viện có 10 nhà thuốc nhưng hiện chỉ còn 5, nên số lượng lao động tinh giản cũng chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Thứ hai, do thu nhập giảm. Trong năm 2020, do ảnh hưởng Covid-19, nguồn thu bệnh viện giảm khoảng 2.000 tỷ đồng (tương đương 30%) so với năm trước, còn 5.500 tỷ đồng.

Một số bệnh viện tư có nhiều lời mời hấp dẫn, lương hàng trăm triệu đồng một tháng nên một số bác sĩ đã xin nghỉ việc để sang khu vực tư nhân công tác.

TS.BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai

Thứ ba, tâm lý cán bộ công chức căng thẳng, áp lực trong thời gian Covid-19. Sau đó nguyên Giám đốc Bệnh viện, nguyên Phó giám đốc bệnh viện, trưởng phòng lại vướng vào vòng lao lý và cơ quan điều tra, thanh tra Chính phủ liên tục xuống làm việc nên tâm lý cán bộ, nhân viên dao động.

Thứ tư, do áp lực đổi mới. GS Nguyễn Quang Tuấn kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3/2020 đã quyết liệt thay đổi thái độ phục vụ. Bệnh viện trong giai đoạn khó khăn nhưng vẫn yêu cầu chăm sóc toàn diện nên điều dưỡng, bác sĩ vất vả hơn.

“Tinh thần thái độ mang lại sự hài lòng cho người bệnh, người nhà nên nhân viên phải thay đổi và phong cách phục vụ mới cũng có áp lực. Kể cả đau đớn nhưng nếu không làm thì không thể có được kết quả như ý. Có áp lực mới tạo nên thay đổi tích cực”, ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, trước khi có dịch Covid-19, bệnh viện thường xuyên điều trị 5.000 - 5.500 bệnh nhân nội trú, số lượt khám hàng ngày trung bình 6.000 - 7.000 bệnh nhân.

Tuy nhiên kể từ tháng 3/2020, lượng bệnh nhân nội trú có thời điểm chỉ còn 1.000 bệnh nhân, giường dịch vụ giảm còn 30%, nhiều máy xã hội hóa đưa về giá Bảo hiểm y tế nên thu nhập giảm nhiều, nhiều khoa phòng giảm một nửa.

Để đảm bảo đời sống cho các y bác sĩ, người lao động, trong năm 2020, bệnh viện đã trích quỹ bình ổn 140 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên. Từ 2020 đến nay, bệnh viện không có tình trạng nợ lương cán bộ, nhân viên.

Ông Thành chia sẻ thêm, những ngày qua bệnh viện nhận được rất nhiều thông tin không chính thống trên mạng xã hội, ảnh hưởng tâm lý cán bộ, công nhân viên.

“Thông tin GS Tuấn bị bắt là hoàn toàn không đúng, hàng ngày giáo sư vẫn chỉ đạo làm việc bình thường. Sáng nay, GS Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ cao cấp cho 20 bác sĩ của bệnh viện”, ông Thành thông tin.

Thúy Hạnh