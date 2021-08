Dịch Covid-19 bùng phát nhanh chóng do biến thể Delta dễ lây hơn, người nhiễm có tải lượng virus gấp 1.000 so với chủng gốc ban đầu.

Biến thể Delta hiện là chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến ở nhiều nước, khiến các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng mạnh. Chìa khóa cho sự thống trị của biến thể này là khả năng lây lan nhanh nhất trong số các chủng SARS-CoV-2 hiện nay.

Theo các chuyên gia, điều làm cho biến thể Delta trở nên khác biệt là lượng virus ở những người bị nhiễm.

Susan Butler-Wu, nhà vi trùng học lâm sàng tại Đại học Nam California (Mỹ), cho biết: “Qua các xét nghiệm, chúng tôi thấy trong mẫu của những người nhiễm biến thể Delta có nhiều virus hơn so với người nhiễm các biến thể khác. Đó là lý do chính cho việc lây lan bệnh nhanh chóng".

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc ghi nhận những người bị nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao hơn 1.260 lần so với các ca nhiễm chủng gốc lưu hành vào năm 2020.

Tiến sĩ Randall Olsen, Giám đốc y tế của Phòng thí nghiệm chẩn đoán phân tử tại Bệnh viện Houston Methodist, nhận định: “Những bệnh nhân có tải lượng virus cao hơn có nhiều khả năng truyền virus cho người khác. Ngoài ra, tải lượng virus càng cao, bệnh nhân càng ốm nặng".

Các quan chức y tế công cộng ở Vương quốc Anh, nơi mà chủng Delta đã gây ra một làn sóng dịch mới, thông tin, biến thể này có thể lây nhiễm nhiều hơn từ 40 đến 60% so với biến thể Alpha, trước đây là chủng chiếm ưu thế.

Tài liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã xem xét mẫu bệnh phẩm của những người nhiễm Covid-19 đã được và chưa được tiêm chủng. Theo đó, tải lượng virus của cả hai đối tượng tương đương nhau. Do đó, khả năng lây bệnh của những người đã tiêm vắc xin nhưng bị nhiễm Covid-19 vẫn cao.

Dù vậy, vắc xin vẫn giúp bảo vệ phần lớn các ca nhiễm Covid-19 khỏi nguy cơ trở nặng, nhập viện và tử vong.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng nhận thấy rằng thời gian ủ bệnh ở người nhiễm biến thể Delta ngắn hơn so với chủng ban đầu. Với các biến thể trước đó, có thể phát hiện virus ở những người nhiễm trung bình 6 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Nhưng với biến thể Delta, khoảng thời gian rút ngắn xuống còn 4 ngày.

Sự thay đổi trong thời gian ủ bệnh cho thấy biến thể Delta có khả năng xâm nhập tế bào tốt hơn và nhân bản nhanh hơn so với các biến thể trước đây.

Giới chuyên môn cho rằng có những dấu hiệu thể hiện biến thể Delta có khả năng gây ra bệnh nặng hơn nhưng cần phải tìm hiểu thêm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet đã thống kê tác động của biến thể Delta ở Scotland. Theo đó, nguy cơ nhập viện do Covid-19 tăng gần gấp đôi đối ở những bệnh nhân bị nhiễm biến thể Delta, so với các ca nhiễm biến thể Alpha.

Các chuyên gia đánh giá còn nhiều điều cần tìm hiểu về biến thể Delta, bao gồm cả ảnh hưởng đến trẻ em và liệu chủng này có gây ra các triệu chứng lâu dài nghiêm trọng hơn hay không.

Mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát do Delta gây ra củng cố yêu cầu cần tiêm chủng cho mọi người và siết chặt các biện pháp để làm chậm sự lây lan của virus.

