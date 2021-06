Quá trình điều tra, truy vết dịch tễ cơ quan chức năng ở Nghệ An xác định được 4 chùm ca bệnh liên quan đến nữ nhân viên cắt tóc ở TP Vinh bị nhiễm Covid-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Nghệ An báo cáo, tính từ ngày 13/6 tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 51 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, thành phố Vinh có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 32 ca; huyện Diễn Châu 9 ca; huyện Nam Đàn và thị xã Hoàng Mai mỗi đơn vị có 2 trường hợp; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc và Quỳnh Lưu mỗi huyện có 1 bệnh nhân.

Ngày 13/6, TP Vinh ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên là bệnh nhân 10732, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hành nghề tóc tại phường Hà Huy Tập.

Điều tra dịch tễ cho thấy, vào khoảng 7h30 ngày 5/6, chị này gặp N.C.T. (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh đã được xác định nhiễm Covid-19) trước cổng nhà tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, trò chuyện khoảng 20 phút mà không đeo khẩu trang.

Sau đó, nữ nhân viên làm tóc này đã di chuyển ra thành phố Vinh để làm việc.

Sau khi phát hiện nữ bệnh nhân BN 10732 nhiễm Covid-19, lực lượng bộ đội phun khử khuẩn ở P.Hà Huy Tập - Ảnh: Quốc Huy

Từ ngày 5-10/6, chị di chuyển nhiều nơi đông người trên địa bàn thành phố Vinh.

Ngày 13/6, chị đến Trạm Y tế phường Hà Huy Tập khám do bị mệt mỏi, ngứa họng, ho. Kết quả test nhanh và xét nghiệm khẳng định nữ nhân viên làm tóc này dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố là ca bệnh 1072 - ca bệnh đầu tiên của TP Vinh.

Tuy nhiên, bệnh nhân khai báo dịch tễ không trung thực. Cơ quan chức năng ở Nghệ An phải nhờ can thiệp của lực lượng an ninh công nghệ cao truy vết nơi đến nữ nhân viên này.

Trong quá trình truy vết, Sở Y tế Nghệ An khẳng định, có 4 chùm ca bệnh Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 10732.

Chùm ca bệnh liên quan đến quán bia Hải Quế đã phát hiện 1 F1 và 1 F2 dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh thứ hai, tại số 44, Đinh Lễ đã ghi nhận 4 F1, 4 F2 và 1 F3 dương tính với SARS-CoV-2 là các ca bệnh tại Phường Hưng Dũng, TP Vinh; xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu); xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) và Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Quán cắt tóc nơi nữ bệnh nhân làm việc sau khi bị phong toả - Ảnh: Quốc Huy

Chùm ca thứ ba, bệnh liên quan đến quán ăn đêm 383, Nguyễn Văn Cừ đã phát hiện ra 1 F1, 8 F2, 3 F3 và 3 F4 dương tính Covid-19. Các ca bệnh liên quan đến Bệnh viện tâm thần; phường Hưng Bình; đường Hà Huy Tập giao Phạm Đình Toái.

Chùm ca bệnh tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu xuất phát từ quán ăn 120, Phạm Đình Toái (nơi F0 đã đến) phát hiện 4 F1 dương tính. Các ca bệnh tại phường Hưng Dũng (3 ca F2 dương tính) và một F3 dương tính Covid-19.

Liên quan đến các ca bệnh trở về từ Bắc Giang, tại huyện Tân Kỳ có 1 ca đã được cách ly tại địa phương.

Riêng một trường hợp ở huyện Quỳ Hợp trở về từ Bắc Giang không khai báo y tế. Đến nay đã ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2.

Còn ổ dịch tại Chợ đầu mối Vinh, đã ghi nhận 9 trường hợp F0 và 1 F1 dương tính, trong đó tại thành phố Vinh 6 ca; thị xã Hoàng Mai 2 ca; huyện Nam Đàn 1 ca và huyện Nghi Lộc 1 ca.

Tổng số công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên địa bàn tỉnh là Nghệ An là 26.977 trường hợp.

Quốc Huy