Để nhanh chóng truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 ở TP Vinh (Nghệ An), một phần phường Hà Huy Tập đã bị phong toả để lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng nay 14/6, bà Đặng Thị Hoà – Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (TP Vinh) cho biết, ngay trong đêm khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn đã nhanh chóng họp, bàn phương án triển khai phong toả phía Tây của phường bao gồm các khối: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 và 11.

Ca dương tính được phát hiện là N.T.M. (SN 1999, tạm trú tại ngõ 207, phường Hà Huy Tập, thuộc khối 4) thuê ốt kinh doanh ở số nhà 34 để uốn tóc.

Bệnh nhân M. từng tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và có lịch trình di chuyển, mối quan hệ hết sức phức tạp.

“Tỉnh sẽ tiến hành phong toả các khối ở trên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Địa bàn cách ly từ ngã 3 Quán Bàu đến ngã tư Ga cho đến cầu kênh Bắc theo hình tam giác. Riêng các địa bàn còn lại trong phường thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ”, bà Hoà thông tin.

Cũng theo bà Hoà, người dân trên địa bàn cần chủ động, không hoang mang dao động. Cần bình tĩnh và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lệnh phong toả.

Nghệ An cách ly 21 ngày công dân từ vùng giãn cách xã hội

Sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An đã tổ chức họp khẩn, lên phương án triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịchCovid-19.

Cụ thể, từ 6h ngày 14/6, các công dân đến hoặc trở về từ TP Hà Tĩnh và các khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, sẽ phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa, xét nghiệm ít nhất 3 lần.

Tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ khi cách ly, tổ chức xét nghiệm 2 lần (ngày thứ nhất, ngày 13) đối với công dân đến/trở về từ các khu vực khác của các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với công dân đến hoặc trở về từ các địa phương còn lại của tỉnh Hà Tĩnh phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời.

Lực lượng Công an Công an tỉnh Nghệ An lập 5 chốt để kiểm tra y tế ở các cửa ngõ giao nhau với Hà Tĩnh và ngược lại.