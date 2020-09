Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u có kích thước lớn cho một bệnh nhân 63 tuổi. Trong đó, khối u nang buồng trứng có trọng lượng lên tới 9kg.

Nữ bệnh nhân tên N.T.C., 63 tuổi, trú tại Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Bà C. được đưa vào nhập viện trong tình trạng đau bụng, vùng bụng chướng to, băng huyết nhiều. Qua thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh có khối u nang buồng trứng rất lớn, kích thước khoảng 30cm, chiếm toàn bộ ổ bụng. Đồng thời, bà C. còn có 1 khối u xơ tử cung kích thước khoảng 8cm, kèm theo tình trạng chảy máu buồng tử cung và polip buồng tử cung.

BSCKI. Vũ Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Phụ Ngoại – phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là một ca bệnh rất đặc biệt bởi người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não, liệt nửa người, thể trạng rất yếu.

Xác định khối u nang buồng trứng kích thước cực lớn, tình trạng bệnh lý kèm theo lại rất phức tạp, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành hội chẩn, chỉ định phẫu thuật.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng và u xơ tử cung cho bệnh nhân

Khi mở ổ bụng, kíp mổ nhận thấy khối u chiếm toàn bộ ổ bụng bệnh nhân, gây biến dạng tất cả tạng ở vùng tiểu khung. Kíp đã tiến hành giảm kích thước khối u bằng cách mở và hút dịch bên trong (được khoảng 8000ml).

Khối u buồng trứng của người bệnh dính với vùng thành chậu bên trái và vùng tiểu khung, u xơ tử cung dính với đại tràng xích-ma và trực tràng. Kíp phẫu thuật đã thực hiện bóc tách, gỡ dính trực tràng, đại tràng xích-ma ra khỏi tử cung, gỡ buồng trứng ra khỏi thành chậu hông trái, gỡ niệu quản ra khỏi phần dính với u buồng trứng.

Trong quá trình gỡ dính, các bác sĩ thực hiện cắt đoạn niệu quản chít hẹp, đặt JJ (ống rỗng bằng nhựa dẻo hoặc silicon, đặt vào niệu quản để dòng nước tiểu chảy từ thận xuống đến bàng quang) và khâu nối niệu quản. Sau đó cắt hoàn toàn tử cung và hai buồng trứng để loại bỏ cả u xơ tử cung và u nang buồng trứng.

Với sự nỗ lực và phối hợp kịp thời của cả ê-kip, sau khoảng 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. Người bệnh được chuyển về khoa Phụ Ngoại – phụ Nội tiết để điều trị hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, tri giác tốt, bài tiết tốt, ăn uống tốt và có kế hoạch được xuất viện.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ Ngoại – phụ Nội tiết của bệnh viện

TS. Phạm Thái Hạ, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chia sẻ, với tình trạng của người bệnh C., nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời, khối u sẽ gây ra tình trạng chảy máu kéo dài, dẫn đến thiếu máu. Khi tiếp tục lớn, khối u có thể chèn ép, gây khó thở, thậm chí nếu vỡ có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng – 1 năm/lần, làm các xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm bệnh lý phụ khoa.

Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, tỷ lệ mắc u xơ tử cung có thể lên tới 35%. Trường hợp phát hiện có u nang buồng trứng, u xơ tử cung, bệnh nhân cần đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên và nên tiến hành phẫu thuật sớm khi có chỉ định để tránh khối u phát triển quá lớn.

Nguyễn Liên

