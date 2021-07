Các quan chức y tế cảnh báo ngày càng nhiều người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng phải nhập viện do nhiễm Covid-19.

Một bác sĩ ở bang Kansas (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến những bệnh nhân 20-30 tuổi, khỏe mạnh đến khám vì các triệu chứng ngày càng trầm trọng hơn”.

Ảnh minh họa: Japantimes

Ngành y tế ở Mỹ đã cảnh báo tình trạng những người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng đang điều trị Covid-19 tại các bệnh viện với số lượng đáng lo ngại. Một số trường hợp phải vào khu hồi sức cấp cứu và thở máy.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tỷ lệ tiêm chủng của những người trẻ ở Mỹ thấp hơn so với những người lớn tuổi. Chưa tới một nửa số người từ 18-39 tuổi đã tiêm chủng đầy đủ.

Tiến sĩ Thomas Dobbs cho biết, phần lớn các trường hợp nhập viện và tử vong gần đây là những người không được tiêm chủng.

Trong khi đó, biến thể Delta đang lan rộng nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Đây là chủng virus SARS-CoV-2 dễ lây lan và có khả năng gây tử vong cao hơn. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Chính phủ Mỹ, cho biết, biến thể này là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với việc loại bỏ virus SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu ủy viên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), nhận định điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Ông Gottlieb là thành viên hội đồng quản trị của công ty cung cấp vắc xin Pfizer.

"Biến thể Delta sẽ lan khắp đất nước trong suốt tháng 8 và tháng 9, có thể sang tháng 10. Đỉnh điểm của dịch sẽ vào khoảng cuối tháng 9, mùa tựu trường", ông Gottlieb đánh giá.

Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi người dân Mỹ tiêm vắc xin càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

"Dữ liệu rất rõ ràng: Nếu bạn không được chủng ngừa, bạn có nguy cơ bị bệnh nặng, tử vong hoặc lây bệnh cho người khác", ông Biden nói.

Tiến sĩ Dana Hawkinson, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Hệ thống Y tế Đại học Kansas, cho biết ông nhận thấy số ca nhập viện gia tăng ở những người trẻ tuổi, người khỏe mạnh.

Ông Hawkinson nói: “Chúng tôi đang chứng kiến những bệnh nhân ở độ tuổi 20 và 30, những người khỏe mạnh phải nhập viện vì các triệu chứng xấu đi... Họ nằm trong khu hồi sức cấp cứu, cần được thở máy và hỗ trợ oxy cao. Bởi họ chưa được tiêm chủng. Covid-19 hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu bạn tiêm phòng".

Biến thể Delta và số lượng thanh niên chưa được tiêm chủng cũng là mối quan tâm của các quan chức y tế ở quận St. Louis, Missouri.

Hai tuần trước, có 89 bệnh nhân vào khu hồi sức cấp cứu do nhiễm Covid-19. “Những người này đều chưa được tiêm chủng. Họ thuộc nhóm tuổi tương đối trẻ, từ 18-50 tuổi”, Tiến sĩ Faisal Khan, Giám đốc Sở Y tế Công cộng của quận St. Louis, cho biết.

Một số người Mỹ đã do dự trong việc tiêm chủng do nghi ngờ về tốc độ sản xuất vắc xin, các tác dụng phụ hoặc vấn đề sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, Trung tâm CDC Mỹ đã ban hành dữ liệu cho thấy vắc xin an toàn và hiệu quả.

An Yên (Theo NBCNews)

