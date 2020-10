Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Đài Loan (TAITRA) phối hợp Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức hội thảo trực tuyến ra mắt sản phẩm và vật liệu nha khoa “Dentistry of Excellence”, giới thiệu 5 sản phẩm nổi bật, sáng tạo.

Là một trong những nơi đi đầu trong ngành nha khoa, Đài Loan chiếm 94% vật liệu nha khoa cho toàn bộ dòng sản phẩm nha khoa toàn cầu với giá trị sản lượng dự kiến ​​đạt 10 tỷ USD vào năm 2025. Ước tính nhu cầu thị trường cấy ghép nha khoa toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2026, và các cơ hội kinh doanh dự kiến ​​sẽ đạt tới 570 tỷ USD.

Sự kiện trực tuyến lần này tập trung vào các sản phẩm đạt Giải thưởng Taiwan Excellence danh giá của 5 doanh nghiệp, bao gồm: Hệ thống hình ảnh thời gian thực của EPED, Giải pháp kỹ thuật số cho cấy ghép đa chức năng của Saturn Imaging, Đèn trám răng LED của Dentmate, Máy in nha khoa 3D của Young Optics với công nghệ quang học vượt trội, Tay khoan nội nha và Máy quét hình ảnh nha khoa của DHEF.

Tất cả sản phẩm sáng tạo này cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho người dùng và tạo điều kiện cho các cơ sở điều trị nha khoa tiết kiệm thời gian, chi phí và cải thiện dịch vụ.

Cụ thể, EPED đã giới thiệu IRIS và SimEx là giải pháp tùy chỉnh linh hoạt và dễ dàng lấy dấu răng để phục vụ trong các chương trình giảng dạy nha khoa; Saturn Imaging's ImplantMax mang đến hình ảnh và điều hướng rõ nét giúp nha sĩ đưa ra được nhận định lâm sàng chính xác, sản phẩm phù hợp trong điều trị và cả giảng dạy.

Đèn trám răng Dental Curing Light and Headlight của Dentmate không chỉ nhẹ mà còn dễ sử dụng; Máy in 3D xử lý ánh sáng kỹ thuật số của Young Optics cung cấp vật liệu in ổn định với các thông số không đổi. Người dùng có thể in 12 mô hình trong vòng 3 giờ để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của nha sĩ; Hệ thống Digirex PSP Scanner của DHEF tích hợp một hệ thống xử lý hình ảnh mạnh mẽ vào một chiếc máy nhỏ và tay cầm nội nha Endomax Brite giúp cải thiện khả năng hiển thị, an toàn trong điều trị tủy răng.

“Môi trường y tế hiện đại, hệ thống dữ liệu bảo hiểm y tế tiên tiến và công nghệ tích hợp cơ khí tự động và điện tử là những tài sản lớn trong lĩnh vực nha khoa. Trong thập kỷ qua, các sản phẩm từ Đài Loan đã chứng minh năng lực sáng tạo của mình trong ngành nha khoa”, bà Leonor Lin, Chủ tịch kiêm GĐ điều hành TAITRA, nhấn mạnh tại buổi ra mắt sản phẩm.

Ngày 16/10/2020 sẽ diễn ra hoạt động cuối cùng của chuỗi sự kiện Taiwan Excellence Smart Medical Express với chủ đề “Diễn đàn Đài Loan - Đông Nam Á về những sáng kiến trong thiết bị Y tế”, chia sẻ những công nghệ y tế mới của Đài Loan. Đăng ký tham dự: https://sites.google.com/taitra.org.tw/taiwanexcellencemedicalexpress Để xem lại hội thảo trực tuyến ra mắt sản phẩm và vật liệu nha khoa “Dentistry of Excellence”, truy cập: https://youtu.be/IifVofVPMaM

