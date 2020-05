- Cơ hoành phải của bệnh nhân 91 đã hoạt động trở lại, bệnh nhân có phản xạ ho mạnh hơn, có thể xoay đầu theo y lệnh.

Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Vietnam Airlines có tiến triển tốt hơn trước.

Đếm chiều tối nay, bệnh nhân tỉnh, sức cơ tăng, cụ thể chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành bắt đầu hoạt động lại nhưng vẫn còn yếu. Bệnh nhân có thể xoay đầu theo y lệnh, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm, tình trạng cứng hàm cũng cải thiện, đã ngậm được kín miệng.

Phi công người Anh đang cải thiện từng ngày

Phổi bệnh nhân cải thiện thêm nhưng thông khí chưa tăng nhiều do cơ hô hấp còn yếu và còn thở nhanh, có thể do liên quan hội chứng cai thuốc an thần và opioid.

Ngoài ra, bệnh nhân đã giảm lượng máu ECMO xuống còn 3,7 lít/phút, trước đó từng có thời điểm gần 6 lít/phút. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục giảm ECMO xuống còn 2,5 lít/phút và giảm nồng độ oxy vào ECMO xuống còn 50%.

Bệnh nhân đã ngừng lọc máu từ ngày 28/5 đến nay, chức năng thận cũng tốt hơn, men gan giảm dần đều.

Kết quả cấy đờm của bệnh nhân ra 2 chủng vi khuẩn Burkholderia cenocepacia. Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn đã chỉ định đổi kháng sinh ceftazidim sang ceftazidim/avibactam, xét nghiệm procalcitonin và bạch cầu đã giảm, nhưng vẫn còn đờm mủ.

Bệnh nhân hiện được nuôi ăn qua đường tiêu hoá, vật lý trị liệu 2 lần/ngày kết hợp dinh dưỡng tốt để hồi phục vận động.

Dù vậy các chuyên gia tiên lượng bệnh nhân còn nặng do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Bệnh nhân 91 nhập viện từ ngày 18/3 đến nay, ban đầu điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Từ ngày 22/5, bệnh nhân được chuyển sang BV Chợ Rẫy TP.CHM.

Thúy Hạnh