So với nhiều quốc gia, quy định về phòng chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam được đánh giá khá cởi mở và thuận lợi cho phục hồi kinh tế.

Trước thông tin Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày 15/2, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Thành viên Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch của TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận.

Trước đây, người nhập cảnh mắc Covid-19 được chuyển về Bệnh viện Dã chiến 12.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với Covid-19, không phải Zero Covid hay Zero Omicron".

"Mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế. Quan sát tình hình vừa qua, tôi nhận thấy Việt Nam có thể đối phó được với biến thể Omicron. Vấn đề là đừng để Omciron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được”, PGS Dũng bày tỏ.

Theo vị chuyên gia này, hiện nay, các quy định về phòng dịch Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam khá “dễ thở” so với nhiều quốc gia khác.

Ông lấy ví dụ, với nước Mỹ, khách nhập cảnh cần phải tiêm đủ số mũi vắc xin Covid-19 và có xét nghiệm âm tính trong vòng 1 ngày trước khi bay. Sau khi đến Mỹ, người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ở ngày thứ 3 và 5.

Với Singapore, quy định còn khó hơn. Người Việt Nam không thể đến Singapore du lịch vào thời điểm này. "Nếu có lý do thì có thể đến, nhưng phải xét nghiệm trước khi bay, phải cách ly ở khách sạn trong 7 ngày và phải xét nghiệm âm tính trước khi ra khỏi khu cách ly", ông dẫn chứng.

TP.HCM đã ngưng test nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất với hành khách nhập cảnh.

Tại Việt Nam, văn bản ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế quy định hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước khi nhập cảnh (trừ trẻ em đưới 2 tuổi).

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày đầu, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19: Thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh; xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày.

Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ mũi, sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú sau nhập cảnh.

“Chúng ta cho phép người nhập cảnh nếu mắc Covid-19 được cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế tư nhân là khá thoáng và dễ thở. Tuy nhiên, tôi cho rằng nên duy trì việc tổ chức xét nghiệm tại sân bay ngay khi hành khách nhập cảnh", PGS Dũng đề xuất.

Ông phân tích, việc test nhanh không mất thời gian nhưng có thể xác nhận được người nhiễm Covid-19, đảm bảo an toàn hơn cho cộng đồng, góp phần phát hiện được biến thể Omicron sớm.

Cũng trong ngày 14/2, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác nhận, TP đã ngưng việc test nhanh kháng nguyên cho khách nhập cảnh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong quá trình giám sát từ cửa khẩu quốc tế thời gian qua, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện 115 ca nhiễm Omicron trong số những F0 là người nhập cảnh.

Kể từ ngày 28/1/2022, TP.HCM cho phép mở rộng hình thức cách ly, điều trị với F0 là người nhập cảnh. F0 có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định (nếu có nhu cầu), hoặc cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện).

Sở Y tế TP.HCM nhận định, việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh mắc Covid-19 thoải mái về tâm lý và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất.

Mới đây, UBND TP.HCM có công văn đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai cụ thể quy trình giám sát, quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh cách ly tại nơi lưu trú.

Trong đó, địa phương tổ chức xác minh thông tin người nhập cảnh đăng ký cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trên địa bàn. Người nhập cảnh cách ly trên địa bàn được lấy mẫu xét nghiệm PCR theo quy định. Đồng thời, được xác minh tiền sử tiêm vắc xin và nhiễm Covid-19. Đây là cơ sở đề nghị thời gian cách ly, theo dõi tại nhà.

Với người nhập cảnh và thân nhân chưa tiêm vắc xin hoặc chưa đủ liều, sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 (miễn phí) trong thời gian cách ly tại địa phương nếu đủ điều kiện.

UBND TP đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình, phân luồng, kiểm soát người nhập cảnh (kể cả thành viên tổ bay, hành khách ưu tiên,...) tại các cổng an ninh, đảm bảo tất cả người nhập cảnh đều khai báo y tế và khai báo nơi lưu trú đầy đủ trước khi rời khỏi sân bay.

