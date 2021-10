Sáng 20/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo cơ sở Cộng Hòa ngưng hoạt động, chỉ tiếp khách đã có hẹn trước với lãnh đạo.

Sáng 20/10, một số phóng viên cơ quan báo đài tại TP.HCM có mặt tại địa chỉ 576-578 Cộng Hòa, địa điểm xảy ra vụ việc 1 phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng mới đây.

Tuy nhiên, chỉ 3 bảo vệ có mặt. Một bảo vệ cho biết, bệnh viện hôm nay ngưng hoạt động do có công việc. “Nếu chưa có hẹn thì các anh chị không thể lên bệnh viện được”, người này nói.

Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo cơ sở Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM ngày 20/10

Trong khi đó, điểm xét nghiệm Covid-19 của cơ sở này cũng tại vị trí trên vẫn đang hoạt động. Hoạt động của bệnh viện trong ngày 18/10 diễn ra bình thường.

Khi PV liên hệ với BS CKI. Phùng Mạnh Cường, Giám đốc bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo, vị lãnh đạo này không hồi âm.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang tiến hành làm rõ vụ việc 1 phụ nữ 50 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng.

Ngày 17/10, người này xuất hiện tình trạng đau bụng, mạch nhanh và tụt huyết áp sau hậu phẫu. Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và chuyển bệnh nhân lên Khoa Hồi sức cấp cứu vì tình trạng quá nặng, suy hô hấp phải bóp bóng, dùng thuốc vận mạch, huyết áp rất thấp.

Tối 18/10, nạn nhân bị sốc nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng sau hút mỡ bụng ngày thứ 3 và tử vong.

PGS.TS. Đỗ Quang Hùng, Phó chủ tịch Hội thẩm mỹ TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chỡ Rẫy cho biết, hút mỡ bụng hay tạo hình thành bụng là 1 phẫu thuật lớn.

Nguy cơ đáng ngại và nguy hiểm nhất là thuyên tắc mạch sâu và thuyên tắc phổi. “Tuy nhiên nguy cơ này rất thấp, tỷ lệ ít gặp nếu kỹ thuật tốt và tầm soát kỹ trước mổ”, PGS Hùng cho biết.

Để phòng ngừa, trước khi thực hiện hút mỡ và tạo hình thành bụng, bệnh nhân phải được tầm soát huyết khối, tĩnh mạch sâu ở những người trên 40 tuổi. Ngoài ra, PGS Hùng cho rằng không kéo dài thời gian mổ quá lâu, bệnh nhân cần được đi lại sớm sau hậu phẫu.

“Biến chứng xảy ra có thể do kỹ thuật của người thực hiện, hoặc có thể do nguy cơ huyết khối. Do đó, phải tầm soát thật kỹ lưỡng, kỹ thuật phải an toàn trước, trong và sau khi phẫu thuật”, PGS Hùng cho biết.

Linh Giao