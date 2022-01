Thủ tướng yêu cầu các địa phương “thần tốc hơn nữa” trong việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 để có cơ sở mở cửa an toàn, phục hồi kinh tế xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, tổ chức sáng 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tỷ lệ bao phủ vắc xin lớn là yếu tố quan trọng giúp TP.HCM tự tin mở cửa. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành khác đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng.

Theo Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM là tâm dịch lớn nhất cả nước năm 2021, công tác phòng chống dịch gặp khó khăn lớn bởi đây là TP đông dân nhất của đất nước. Bình thường, chúng ta đánh giá TP.HCM chỉ khoảng 9-10 triệu dân nhưng đến khi làm an sinh xã hội và các biện pháp y tế thì dân số của TP lên đến 12-13 triệu dân.

Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ chính trị, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên cho TP.HCM tất cả những gì có được, đặc biệt là vắc xin Covid-19, trang thiết bị để TP chống dịch. Bởi vậy, nhân dân cả nước phải chia sẻ và TP.HCM cũng có “trách nhiệm cao cả” là phải ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Gần 1 tháng nay, TP.HCM coi như cơ bản mở cửa, từ chỗ “đỏ quạch” tất cả trên bản đồ đánh giá cấp độ dịch đến xanh toàn bộ. Số ca nhiễm, ca chuyển nặng và ca tử vong ở TP.HCM xuống rất thấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành quả này là do nước ta đã ưu tiên vắc xin để tiêm sớm cho người dân TP.HCM, thậm chí vắc xin mũi 3 cũng đã được tiêm an toàn, trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi được tiêm với số lượng rất cao.

Tỷ lệ bao phủ vắc xin lớn cùng với những “vũ khí” khác là thuốc và kinh nghiệm phòng chống dịch giúp TP.HCM hoàn toàn tự tin để mở cửa.

Từ kinh nghiệm ở TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu tất cả địa phương khác “thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 để có cơ sở mở cửa an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. “Nếu chúng ta không mở cửa, toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội sẽ bị tê liệt, tăng trưởng kinh tế sụt giảm hẳn”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết khi Việt Nam mở cửa vào ngày 11/10/2021 theo Nghị quyết 128, cả nước mới tiêm được 42 triệu liều vắc xin (chủ yếu cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang). Nhưng đến hết ngày 18/1/2022, chúng ta đã tiêm được 172 triệu liều vắc xin, trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin lớn trên thế giới. Tiến độ tiêm chủng cần đẩy nhanh hơn nữa để cả nước an toàn mở cửa.

“Chính phủ và Bộ Y tế đã chỉ đạo rất quyết liệt để đẩy mạnh việc bao phủ vắc xin. Các công điện đã nói rõ, nếu thiếu vắc xin thì Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm, còn nếu có vắc xin mà không tiêm được thì Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng cũng thông tin tới đây sẽ thay mặt Chính phủ phát động phong trào “tiêm vắc xin xuyên Tết” trong dịp nghỉ tết 9 ngày: “Chúng ta vừa nghỉ Tết, vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong 9 ngày Tết, tất nhiên vẫn phải khoa học, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Theo báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2021 của Bộ Y tế, trong năm 2021, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai với phương châm làm thế nào để có vắc xin nhiều nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.

Từ nước tiếp cận vắc xin chậm nhưng đến nay, tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng của Việt Nam đã thuộc những nước đứng đầu thế giới, “về đích” trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.

Tính đến hết năm 2021, tổng số vắc xin đã có hợp đồng mua, cam kết viện trợ và tài trợ là hơn 227,4 triệu liều, đã tiếp nhận hơn 192 triệu liều. Việc tiếp nhận, phân bổ vắc xin được thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, tập trung vào đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao.

Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên của nước ta đã đạt 100%, tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) đạt 93,4%, tỷ lệ tiêm liều nhắc lại đạt 13,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến, Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào cuối quý I/2022. Ngành y tế cũng đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Nguyễn Liên