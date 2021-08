Tin tức Covid-19 chiều 10/8

Bộ Y tế cho biết, trong chiều nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3.241 ca nhiễm mới trong nước.

Trong đó TP.HCM (1.466), Long An (577), Đồng Nai (378), Nghệ An (128), Đồng Tháp (88), Cần Thơ (83), Đà Nẵng (74), Bình Thuận (63), Hà Nội (60), Bến Tre (49), Gia Lai (37), Đắk Lắk (36), Ninh Thuận (29), Phú Yên (24), Sóc Trăng (21), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Hậu Giang (11), Quảng Ngãi (11), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Hải Dương (7), Thừa Thiên Huế (5), Thái Bình (4), Bạc Liêu (3), Kiên Giang (3), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).

453 ca trong số trên ở ngoài cộng đồng, so với những ngày trước, số ca mắc cộng đồng đã giảm dần.

Tính cả ngày 10/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua).

Cả ngày TP.HCM (3.956), Bình Dương (1.325, giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61), Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1), trong đó có 1.115 ca trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2020 đến nay ghi nhận 228.135 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước.

Riêng từ 27/4 đến nay có thêm 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Trong hôm nay có thêm 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca xuất viện lên 80.348 ca. Hiện cả nước còn hơn 143.000 F0 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ.

Trong chiều 10/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo thêm 388 ca tử vong (cac ca từ 3.758-4.145) tại 13 tỉnh. Cụ thể:

TP.HCM (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

Với số tử vong, tỉ lệ tử vong do Covid-19 tại nước ta đã lên mức 1,82%.

Trong 24 giờ qua, các địa phương đã thực hiện 112.282 xét nghiệm cho 340.648 lượt người, nâng số xét nghiệm cả nước từ 27/4 đến nay lên 7.406.063 mẫu cho 20.708.090 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.

