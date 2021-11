Bộ Y tế ngày 10/11 công bố 7.930 ca Covid-19, giảm 211 bệnh nhân so với ngày 9/11. Tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đang được đẩy mạnh.

Việt Nam có thêm 7.930 trường hợp tại 59 tỉnh, thành phố, gồm 12 ca nhập cảnh và 7.918 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (3.999 ca trong cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc giảm 211 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.414 trường hợp, tăng 138 ca so với ngày 9/11. Đồng Nai đứng thứ hai với 848 bệnh nhân, giảm 75 ca. Bình Dương đứng thứ ba với 627 trường hợp, tăng 8 ca. Xếp thứ tư là tỉnh An Giang với 450 bệnh nhân. Tỉnh Tây Ninh hôm nay tăng mạnh số mắc (tăng 194 ca), ghi nhận 435 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Đồng Tháp (274), Bạc Liêu (234), Bà Rịa - Vũng Tàu (191), Đắk Lắk (181), Cà Mau (180), Vĩnh Long (157), Cần Thơ (139), Long An (132), Bình Phước (131), Khánh Hòa (122), Hà Giang (94), Bến Tre (87), Hà Nội (80), Trà Vinh (74), Hậu Giang (63), Gia Lai (61), Quảng Ngãi (57), Nghệ An (51), Ninh Thuận (50), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (44), Bình Định (39), Bắc Giang (36), Đắk Nông (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 992.735 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 987.758 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 7.596 bệnh nhân/ngày.

Có 4 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này gồm: TP.HCM (442.630), Bình Dương (240.974), Đồng Nai (74.913), Long An (36.122), Tiền Giang (19.099).

Về tình hình điều trị, ngày 10/11 có 1.254 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 844.054 trường hợp, còn 148.681 ca đang điều trị (chiếm 15%). Trong số này, có 3.620 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc ghi nhận 79 bệnh nhân tử vong tại 14 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (43), Bình Dương (9), Long An (4), Tiền Giang (4), An Giang (4), Đồng Nai (3), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Bạc Liêu (2), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1).

Số ca tử vong trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 9 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 22.765 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm.

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 23.370.536 mẫu cho 62.976.831 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (9/11), thêm 1.646.940 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 93.962.665 liều vắc xin. Trong đó, có 62.806.992 mũi 1 và 31.155.673 mũi 2.

Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 đối với vắc xin Covaxin được sản xuất bởi Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ).

Mỗi liều vắc xin 0,5ml có chứa 6 mcg kháng nguyên toàn SARS-CoV-2 bất hoạt (chủng NIV-2020-770), bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vắc xin được đóng hộp 16 lọ, mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều và 20 liều.

Đây là vắc xin Covid-19 thứ 9 được Bộ Y tế phê duyệt, sau các vắc xin AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinopharm, Hayat - Vax và Abdala.

Trước đó, ngày 3/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức phê duyệt vắc xin Covaxin, xác định vắc xin này đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về khả năng bảo vệ chống lại Covid-19. Vắc xin do Ấn Độ sản xuất là loại vắc xin ngừa Covid-19 thứ 7 được WHO công nhận.

Theo các kết quả nghiên cứu được hãng dược phẩm Bharat Biotech công bố hồi tháng 7, vắc xin Covaxin đạt hiệu quả đề kháng lên tới 93,4% đối với người nhiễm Covid-19 có các triệu chứng nặng và 77,8% đối với các triệu chứng thông thường. Ngoài ra, Covaxin còn đạt hiệu quả đề kháng khoảng 65,2% đối với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

