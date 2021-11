Bộ Y tế ngày 2/11 công bố 5.637 ca Covid-19, tăng 18 bệnh nhân so với ngày 1/11. Tổng số ca nhiễm tại nước ta hiện đã lên tới 932.357 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 5.637 trường hợp tại 52 tỉnh, thành phố, gồm 24 ca nhập cảnh và 5.613 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (2.258 ca trong cộng đồng). So với ngày 1/11, tổng số mắc tăng 18 ca.

Đồng Nai hôm nay trở thành địa phương dẫn đầu về số ca bệnh trong nước với 858 trường hợp, tăng 201 ca so với ngày 1/11. Bình Dương đứng thứ hai với 780 bệnh nhân, tăng 98 ca.

TP.HCM có số mắc thấp kỷ lục sau gần 4 tháng, đứng thứ ba với 682 trường hợp, giảm 245 ca so với hôm qua. Xếp thứ tư là tỉnh Kiên Giang với 421 bệnh nhân. Tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 316 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: An Giang (314), Tiền Giang (202), Sóc Trăng (165), Bình Thuận (164), Cần Thơ (146), Tây Ninh (131), Long An (116), Bắc Ninh (115), Hà Giang (93), Đồng Tháp (91), Ninh Thuận (89), Đắk Lắk (80), Gia Lai (74), Bà Rịa - Vũng Tàu (67), Trà Vinh (67), Cà Mau (62), Phú Thọ (59), Hà Nội (56), Vĩnh Long (50), Bến Tre (47), Hậu Giang (46), Thanh Hóa (45), Bình Định (40), Nghệ An (36), Khánh Hòa (26), Hà Nam (21), Lâm Đồng (20), Bắc Giang (17), Bình Phước (13),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước ta đã lên tới 932.357, xếp thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 927.494 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 5.160 bệnh nhân/ngày.

Có 12 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (433.751), Bình Dương (234.520), Đồng Nai (67.294), Long An (35.063), Tiền Giang (17.009).

Về tình hình điều trị, ngày 2/11 có 2.741 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 824.806 trường hợp, còn 107.551 ca đang điều trị. Trong số này, có 2.950 bệnh nhân nặng.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 74 bệnh nhân tử vong tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (31), Bình Dương (19), An Giang (6), Kiên Giang (4), Đồng Nai (4), Long An (3), Cần Thơ (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 22.205 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm.

Về tình hình xét nghiệm, số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 22.396.096 mẫu cho 60.740.162 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (1/11), thêm 1.277.565 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 83.131.464 liều vắc xin. Trong đó, có 58.013.895 mũi 1 và 25.117.569 mũi 2.

Sáng 2/11, ngành y tế Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 Pfizer cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Theo đó, căn cứ vào khả năng cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh tại địa phương, dự kiến trong tháng 11, TP sẽ tiêm cho khoảng 45.400 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi; tháng 11 và 12 sẽ tiêm cho hơn 56.700 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Đối tượng được tiêm là trẻ em tuổi từ 12 đến dưới 18 đang cư trú trên địa bàn TP (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài); trong đó ưu tiên theo thứ tự lứa tuổi từ cao đến thấp, đang theo học, nuôi dưỡng tại các trường, trung tâm trên địa bàn; các trẻ béo phì, thừa cân, bị bệnh nền.

Để đạt tiến độ tiêm chủng, ngành y tế và các quận, huyện bố trí khoảng 18-19 địa điểm tiêm chủng, với 117-122 bàn tiêm.

