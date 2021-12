Bộ Y tế ngày 20/12 công bố 14.977 ca Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 14.966 trường hợp do lây nhiễm trong nước, giảm 1.127 ca so với ngày hôm qua.

Từ 16h ngày 19/12 đến 16h ngày 20/12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.977 trường hợp mới tại 61 tỉnh, thành phố, gồm 11 ca nhập cảnh và 14.966 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (9.000 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc giảm 1.127 ca.

TP Hà Nội hôm nay dẫn đầu về số F0 mới 1.612 trường hợp, tăng 207 ca so với ngày 19/12. Tỉnh Bến Tre đứng thứ hai với 985 bệnh nhân, tăng 147 ca. Cà Mau giảm mạnh số mắc (giảm 378 F0), đứng thứ ba với 967 trường hợp. Xếp thứ tư là Tây Ninh với 947 bệnh nhân. Đồng Tháp ghi nhận 786 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Cần Thơ (773), Khánh Hòa (709), TP. Hồ Chí Minh (687), Vĩnh Long (596), Bạc Liêu (552), Sóc Trăng (448), Bình Định (411), Tiền Giang (347), Hậu Giang (342), Trà Vinh (329), Kiên Giang (302), Đồng Nai (284), Hưng Yên (276), Bà Rịa - Vũng Tàu (273), An Giang (270), Thanh Hóa (246), Phú Yên (237), Thừa Thiên Huế (228), Bình Thuận (222), Bắc Ninh (212), Lâm Đồng (174), Bình Dương (155), Đà Nẵng (142), Quảng Ninh (136), Quảng Nam (129), Nghệ An (116), Gia Lai (97), Hải Phòng (95), Hà Giang (85), Bình Phước (78), Đắk Nông (63),…

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hậu Giang (tăng 339 F0), Hà Nội (tăng 207 F0), Hưng Yên (tăng 196 F0). Các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (giảm 481 F0), Cà Mau (giảm 378 F0), Huế (giảm 342 F0).

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.555.455 trường hợp, xếp thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.549.945 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (495.370), Bình Dương (289.330), Đồng Nai (95.212), Tây Ninh (64.961), Long An (39.709).

Về tình hình điều trị, ngày 20/12 có 1.937 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 1.109.899 trường hợp, còn 445.556 F0 đang điều trị. Trong số này, có 7.615 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 225 bệnh nhân tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 56 ca tử vong, trong đó 6 bệnh nhân là người từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Nai (1), Cà Mau (1), Long An(1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (30), An Giang (22), Bình Dương (16), Bến Tre (14), Sóc Trăng (11), Tiền Giang (11), Vĩnh Long (9), Long An (8), Đồng Tháp (8), Cần Thơ (8), Bình Thuận (7), Khánh Hòa (4), Cà Mau (3), Gia Lai (2), Đắk Nông (2), Lâm Đồng (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Kiên Giang (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Đà Nẵng (1).

Số ca tử vong trong ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua (tăng 10 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 29.791 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng ca nhiễm.

Tổng số tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số F0 tử vong tại nước ta xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 28.972.248 mẫu cho 72.840.350 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (19/12), thêm 696.414 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 139.458.125 liều vắc xin. Trong đó, có 75.889.748 mũi 1, 62.270.169 mũi 2 và 1.298.208 mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala).

Ngày 20/12, Bộ Y tế có thông tin chính thức về kết luận cuộc họp xem xét báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax.

Theo đó, hôm 16/12, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã họp xem xét, đánh giá báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 30/11 (báo cáo nộp ngày 9/12).

Trên cơ sở báo cáo, ý kiến của các thành viên Hội đồng, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thống nhất kết luận một số nội dung.

Về tính an toàn, vắc xin Nanocovax đạt yêu cầu an toàn dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ phiên bản 8.0 ngày 30/11.

Về tính sinh miễn dịch, vắc xin này đạt yêu cầu sinh miễn dịch theo Hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả bảo vệ phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin phòng Covid-19 sản xuất trong nước (ban hành kèm theo Quyết định 5259/QĐ-BYT ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Về hiệu quả bảo vệ của vắc xin, cần tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc Covid-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt. Chấp nhận đề xuất của tổ chức nhận thử (Học viện Quân Y, Viện Pasteur TP.HCM) và nhà tài trợ (Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen) về việc xác minh các trường hợp mắc Covid-19 trong nghiên cứu tính đến hết ngày 13/12 làm dữ liệu chính thức. Từ đó phân tích, đánh giá hiệu lực bảo vệ trực tiếp của vắc xin Nanocovax.

Nguyễn Liên