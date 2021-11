Bộ Y tế ngày 8/11 công bố 7.988 ca Covid-19, tăng 323 bệnh nhân so với ngày 7/11. Tổng số ca nhiễm tại nước ta hiện lên tới 976.672 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 7.988 trường hợp tại 55 tỉnh, thành phố, gồm 34 ca nhập cảnh và 7.954 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (2.237 ca trong cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 323 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.316 trường hợp, tăng 307 ca so với ngày 7/11. Đồng Nai đứng thứ hai với 969 bệnh nhân, giảm 28 ca. Bình Dương đứng thứ ba với 823 trường hợp, giảm 3 ca so với hôm qua. Xếp thứ tư là tỉnh An Giang với 531 bệnh nhân. Tỉnh Tiền Giang ghi nhận 392 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Kiên Giang (363), Tây Ninh (354), Đồng Tháp (351), Bình Thuận (267), Bạc Liêu (229), Cà Mau (222), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (149), Vĩnh Long (149), Long An (136), Hà Giang (133), Đắk Lắk (133), Hà Nội (111), Khánh Hòa (80), Bình Phước (79), Bến Tre (69), Bắc Ninh (68), Nam Định (67), Đắk Nông (60), Gia Lai (59), Nghệ An (58), Phú Thọ (57), Bắc Giang (56), Hậu Giang (54), Ninh Thuận (52), Trà Vinh (51), Bình Định (50), Quảng Bình (30), Lâm Đồng (29), Thanh Hóa (27), Đà Nẵng (21),...

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước ta đã lên tới 976.672 trường hợp, xếp thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 971.711 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 6.988 bệnh nhân/ngày.

Có 4 tỉnh, thành phố không phát sinh lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (439.940), Bình Dương (239.728), Đồng Nai (73.142), Long An (35.897), Tiền Giang (18.496).

Về tình hình điều trị, ngày 8/11 có 1.073 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 841.475 trường hợp, còn 135.197 ca đang điều trị. Trong số này, có 3.390 bệnh nhân nặng.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 67 bệnh nhân tử vong tại 13 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (35), Đồng Nai (11), Bình Dương (8 ), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), An Giang (2), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Hậu Giang (1), Đắk Lắk (1), Sóc Trăng (1), Bạc Liêu (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 22.598 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm.

Về tình hình xét nghiệm, số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 23.090.625 mẫu cho 62.456.898 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (7/11), thêm 987.621 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 90.684.561 liều vắc xin. Trong đó, có 61.351.433 mũi 1 và 29.333.128 mũi 2.

Chiều nay, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã có hướng dẫn căn cứ vào cấp độ dịch của từng địa phương để quyết định có cho trẻ em đi học hay không.

Theo đó, các địa phương thuộc cấp độ 1 có thể cho tất cả trẻ chưa tiêm và đã tiêm đến trường học trực tiếp. Đối với cấp độ 2, trẻ vẫn có thể vẫn đến trường nhưng phải giảm tải và giữ khoảng cách, kết hợp với học trực tuyến.

Thứ trưởng đề nghị Sở Y tế, Giáo dục phối hợp rà soát lại và yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch chống dịch theo tình hình mới. Cụ thể, từng trường phải thành lập Ban chỉ đạo chống dịch riêng, Hiệu trưởng là trưởng Ban chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng kịch bản trong trường hợp có học sinh, giáo viên là F0.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào công bố cấp dịch của từng tỉnh (chi tiết đến từng cấp xã, thậm chí nhỏ hơn) để cho học sinh đi học theo tình hình.

Nguyễn Liên

