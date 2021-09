Sau ngày 30/9, TP dần dần chuyển đổi các bệnh viện đa khoa quận, huyện trở về công năng ban đầu, tiếp nhận và điều trị các bệnh không phải là Covid-19. Một số khu cách ly tại trường học, ký túc xá cũng giảm.

Giảm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến

Tại cuộc họp, nhiều phóng viên nêu, hiện có nhiều địa phương ở TP khi phát hiện F0 là đưa đi cách ly tập trung hết. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, Sở Y tế đã ghi nhận việc này và đã có các điều chỉnh, nhắc nhở.

“Tôi nghĩ rằng, việc này có sự hiểu nhầm nào đó ở một số nơi trên địa bàn TP về việc phải gom tất cả các F0 vừa phát hiện đưa đi cách ly tập trung. TP đặt mục tiêu, phải bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để tránh lây lan, nhưng nhiều nơi lại hiểu rằng, bóc tách xong là phải đưa đi cách ly tập trung. Thật ra không phải như vậy”, bác sĩ Châu nói.

Theo bác sĩ Châu, TP cách ly các F0 tại nhà khi gia đình họ có đủ điều kiện để cách ly. Còn với những người nhà chật, không có đủ điều kiện theo dõi, bệnh nặng, bệnh nền không thể theo dõi sát được thì đưa đến khu cách ly tập trung.

Bác sĩ Châu cho biết, hai chiến lược sắp tới của TP là đẩy mạnh chăm sóc F0 tại nhà và tại cộng đồng. Thứ hai là củng cố hệ thống điều trị để làm sao trong thời gian tới TP có thể sống chung với virus SARS-CoV-2.

Trả lời câu hỏi, thời gian tới, TP có giảm khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến hay không, bác sĩ Châu cho biết, đây là chủ trương trong công tác điều trị F0 của TP trong thời gian tới, nhưng theo lộ trình điều trị. “Thời gian tới, TP hướng đến mục tiêu cách ly F0 tại nhà. Vì vậy, đối với một số khu cách ly ở trường học, ký tục xá sẽ giảm dần.

Ngoài ra, hệ thống điều trị cũng sẽ giảm. Sau ngày 30/9, TP dần dần chuyển đổi các bệnh viện đa khoa quận, huyện trở về công năng ban đầu, tiếp nhận và điều trị các bệnh không phải là Covid-19", bác sĩ Châu chia sẻ.

Cụ thể, từ ngày 22-30/9, TP sẽ chuyển đổi dần 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện đa khoa quận 7, Bệnh viện đa khoa Củ Chi, Bệnh viện huyện Cần Giờ. Bác sĩ Châu lưu ý, dù các bệnh viện không điều trị Covid-19 vẫn đảm bảo từ 10-20 giường, có bình oxy để có thể tiếp nhận, điều trị cho các F0 nặng chuyển đến, sơ cứu cho họ rồi chuyển họ đến bệnh viện chuyên điều trị Covid-19.

Các gói thuốc được phát cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: HCDC.

Sẽ xử nghiêm đối tượng buôn bán thuốc Molnupiravir

Cũng tại cuộc họp, nhiều phóng viên đặt vấn đề, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có đối tượng mua bán thuốc Molnupiravir để trục lợi. Đây là việc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những F0 đang cần sử dụng loại thuốc này.

Theo bác sĩ Châu, thuốc Molnupiravir nằm trong gói thuốc C là thuốc kháng virus, được cấp cho F0 đủ điều kiện dùng. Đây là thuốc được sử dụng theo hướng dẫn đặc biệt của Bộ Y tế. Có nghĩa rằng, ngày từ đầu những F0 được phát thuốc này phải được giải thích rõ ràng, phải ký vào văn bản sử dụng thuốc. Cơ quan quản lý địa phương sẽ theo dõi chặt những người được sử dụng thuốc này, theo dõi xem trong quá trình sử dụng F0 có vấn đề gì xảy ra hay không.

Tại một số địa bàn trọng điểm, nhóm chuyên gia của Đại học Y dược TP.HCM theo dõi kỹ hơn, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5 và ngày 7 để đánh giá. Gói thuốc C dùng tại nhà hay bệnh viện dã chiến đều phải được quản lý chặt chẽ. Nếu thuốc còn dư sẽ phải trả về Sở Y tế để quản lý.

Bác sĩ Châu cho biết, thời gian qua, khi triển khai cấp gói thuốc A, B, C cho F0, Sở đã thành lập 8 đoàn kiểm tra việc phát 3 gói thuốc này. Mới đây, có thông tin về việc bán gói thuốc C, Sở Y tế đã ban hành văn bản để nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý gói thuốc C.

Bác sĩ Châu cũng cho biết, hiện Thanh tra Sở Y tế đang kết hợp với Công an TP đang tìm hiểu, điều tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm nếu có xảy ra.

