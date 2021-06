Việt Nam đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, quản lý tiêm chủng trực tuyến, chuẩn bị cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vắc xin.

Bảo quản vắc xin tại 8 kho quân đội

Chiều 15/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên quy mô toàn quốc với nhiều bộ ngành.

Ông Long cho biết, gần đây nhất, Việt Nam thực hiện chiến dịch tiêm chủng 23 triệu liều vắc xin sởi - rubella cho trẻ em. Tuy nhiên chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 lần này lớn hơn nhiều lần, có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta nên cần có sự tham gia của tất cả các bộ ngành trong vận chuyển, bảo quản, phân phối và tiêm chủng.

Để có vắc xin, thời gian qua Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm, đàm phán, trao đổi với với nhiều kênh để có các nguồn vắc xin Covid-19 nhập khẩu và đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước. Hiện Bộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm vắc xin từ các nguồn cung ứng toàn cầu để đạt mục tiêu 150 triệu liều vắc xin tiêm cho 70-80 triệu người dân.

Bộ trưởng Y tế chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn quốc

“Chúng ta sẽ thiết lập 8 kho bảo quản, trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 Quân khu trong toàn quốc để khi vắc xin về sân bay, ngay lập tức vận chuyển về các kho này bảo quản”, Bộ trưởng Y tế thông tin.

Tất cả 8 kho này đều phải đạt Tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt (GSP), từ kho chính, các xe lạnh chuyển vắc xin toả đi khắp các địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu phải thiết lập ngay các kho này, rà soát, kiểm tra lại khâu liên quan đến hậu cần, vật chất, hệ thống dây chuyền lạnh, máy phát điện để bổ sung, khắc phục ngay, đảm bảo tiêu chí bảo quản vắc xin an toàn, tránh các tình huống không mong muốn xảy ra.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban. Sở Chỉ huy của chiến dịch tiêm chủng đặt tại Bộ Quốc phòng do Phó Tổng tham mưu trưởng làm chỉ huy, có sự tham gia của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ GTVT...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng

Theo Bộ trưởng Y tế, trong chiến dịch tiêm chủng lần này sẽ xây dựng mạng lưới tiêm chủng trực tuyến thay vì giao cho từng đơn vị quản lý như trước kia.

Ứng dụng sẽ công khai chi tiết về số lượng người tiêm, số liều vắc xin được sử dụng. Tất cả đều được kiểm soát toàn bộ.

Để làm điều này, theo Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh cài và sử dụng ứng dụng sức khoẻ điện tử, đăng ký tiêm chủng qua app và qua tin nhắn.

Khi vắc xin về sẽ có tin nhắn gửi đến người dân mời đăng ký tiêm. Đăng ký xong, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người dân địa điểm, thời gian tiêm.

Khi đến tiêm, cán bộ tiêm chủng sẽ check mã QR code và qua khám sàng lọc sẽ điền thông tin vào trường ứng dụng có sẵn. Khi tiêm xong sẽ đánh dấu vào mục đã tiêm chủng. Việc này tiến đến quản lý hồ sơ hộ chiếu vắc xin dễ dàng trong tương lai.

Ngoài ra, sau tiêm hệ thống sẽ có tin nhắc nhở theo dõi các phản ứng sau tiêm 2 tiếng/lần.

Đối với những người không dùng điện thoại smartphone, sẽ có đầu số tổng đài nhắn tin qua SMS.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ và các doanh nghiệp công nghệ đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng.

“Sau khi có bản kế hoạch chi tiết, 3 ngày sau sẽ có bản chạy thử, sau đó Bộ Y tế góp ý và sau 3 ngày nữa sẽ hoàn thiện bản cuối để có thể hoạt động”, ông Dũng nhấn mạnh.

Việt Nam đã thiết lập xong 15.000 điểm tiêm chủng trên khắp cả nước, các điểm này sẽ được cập nhật chi tiết về số lượng vắc xin để công khai với người dân.

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế, toàn bộ quy trình tiêm đã được rà soát để làm sao cắt ngắn, nhưng vẫn tuân thủ đảm bảo an toàn.

“Quan điểm của Bộ Y tế là tiêm đến đâu an toàn đến đó. Ban An toàn tiêm chủng quốc gia sẽ làm việc trực tuyến 24/7 để giám sát trực tuyến việc tiêm chủng an toàn”, Bộ trưởng Y tế thông tin.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo tăng cường tập huấn nhiều lần cho toàn hệ thống y tế, kể cả y tế tư nhân.

Đối với hệ thống y tế quốc phòng và công an, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng và tiêm chủng an toàn, riêng lực lượng quân đội tập huấn thêm về quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin.

