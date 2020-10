Theo Báo cáo Đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và tự hào là thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020 trong nhóm dầu ăn. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm. Với hành trình hơn 42 năm đi cùng hàng triệu gia đình Việt, mỗi sản phẩm của Tường An xuất phát từ chính sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và chính từ mong muốn được bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dầu ăn vi chất dinh dưỡng Season – Một sản phẩm Thượng hạng của Tường An Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.tuongan.com.vn/san-pham/dau-season.html