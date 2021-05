Ấn Độ phải tiếp tục đón nhận một kỷ lục buồn trong ngày 24/5, khi vượt mốc 300.000 người tử vong do Covid-19.

Theo hãng thông tấn AP, Bộ Y tế Ấn Độ hôm 24/5 đã ghi nhận thêm 4.454 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong của Ấn Độ lên 303.720.

Con số trên đưa Ấn Độ lần đầu vượt mức 300.000 người tử vong do Covid-19, và tiếp tục là nước có số người tử vong do Covid-19 nhiều thứ 3 thế giới, chiếm tới 8,6% trong số gần 34,7 triệu ca tử vong vì virus corona trên toàn cầu. Thậm chí, số ca tử vong bởi Covid-19 trên thực tế tại quốc gia Nam Á này còn bị cho là lớn hơn nhiều so với số liệu được công bố chính thức.

Một công nhân cố rút cạn nước sau khi mưa lũ làm ngập một phần bệnh viện khám chữa Covid-19 ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ hôm 23/5. Ảnh: AP

Trường hợp tử vong do Covid-19 đầu tiên được ghi nhận Ấn Độ xảy ra vào ngày 12/3 năm 2020, tại bang Karnataka nằm ở phía nam. Ban đầu, phải mất tới 7 tháng để số người tử vong bởi virus corona ở nước này vượt mức 100.000. Tuy nhiên, con số này đã lên tới 200.000 vào cuối tháng 4 vừa qua, và chỉ 27 ngày sau, hơn 100.000 ca tử vong tiếp theo đã được ghi nhận ở Ấn Độ. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới đang càn quét nhiều thành phố cũng như các khu vực nông thôn, đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này vào tình trạng khủng hoảng.

Chính phủ Ấn Độ hôm 23/5 từng tuyên bố đã tiến hành đợt xét nghiệm Covid-19 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2,1 triệu mẫu xét nghiệm đã được thu thập trong 24 giờ qua. Kết quả là nước này đã ghi nhận thêm 222.315 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên gần 27 triệu.

Dù các siêu đô thị ở Ấn Độ đã có một số dấu hiệu cải thiện trong những ngày gần đây, nhưng virus corona vẫn gây thiệt hại lớn ở các vùng nông thôn của nước này, nơi có đông người dân sinh sống và các điều kiện chăm sóc sức khỏe còn gặp nhiều hạn chế.

Hoạt động tiêm phòng Covid-19 của Ấn Độ trong thời gian gần đây cũng đang chững lại, khi chính quyền nhiều bang của nước này cho biết họ không còn đủ vắc-xin để tiêm chủng hết cho người dân của mình. Được xem là quốc gia sản xuất vắc-xin Covid-19 lớn nhất thế giới, thế nhưng Ấn Độ hiện mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho hơn 41,6 triệu người, chiếm khoảng 3,8% trong tổng số gần 1,4 tỷ dân của nước này.

Không hỗ trợ iframe

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Việt Anh

Malaysia tăng kỷ lục ca mắc Covid-19, những vắc-xin chống được biến thể Ấn Độ Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận tới 6.976 ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

Niềm hy vọng le lói giữa sóng thần Covid-19 ở Ấn Độ Một số ngôi làng ở các bang Bihar, Assam, Kerala và Uttar Pradesh đều không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào kể từ đại dịch xuất hiện ở Ấn Độ.