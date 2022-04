Một số quả đạn pháo đã rơi xuống và phát nổ ở vùng Belgorod, phía nam nước Nga ngày 1/4, làm hỏng đường đường dây điện và một nhà dân.

Quả đạn phát nổ tạo nên một cái hố trên mặt đất. Ảnh: RT

Vụ nổ vang tới tận thủ phủ của Belgorod.

Hãng tin RT dẫn lời thống đốc vùng Vyacheslav Gladkov nói: "Chúng tôi đang giải quyết hậu quả của các vụ nổ. Điều quan trọng nhất là không ai bị thương. Tôi đã tới hiện trường, gần làng Nikolskoye và Yasnye Zori, để xem xét". Quan chức trên còn chia sẻ hình ảnh về một miệng hố lớn và những mảnh vỡ ở hiện trường.

Một đoạn video được camera hành trình ghi lại và đang lan truyền trên mạng cho thấy, khoảnh khắc một trong số các quả đạn pháo - quả làm hỏng đường dây điện, rơi xuống đất. Quả đạn này dường như là một tên lửa không có dẫn đường, loại lớn, rơi xuống vệ đường và làm đất đá văng lên.

Hiện chưa rõ các quả đạn trên tới từ đâu và nhà chức trách Nga vẫn chưa quy trách nhiệm cho ai về vụ việc.

Cũng trong ngày 1/4, một kho nhiên liệu dân sự ở ngoại ô Belgorod bị hai trực thăng tấn công. Các quan chức Nga đã buộc tội quân đội Ukraine về vụ việc này. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc và đặt nghi vấn về việc liệu có phải phía Nga sơ suất hay không.

Theo tờ The Guardian, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia của Ukraine đã từ chối nhận trách nhiệm về vụ tấn công. "Vì một số lý do, họ nói rằng chúng tôi đã làm điều đó nhưng nó không phù hợp với thực tế".

Belgorod, nằm cách biên giới Ukraine và Nga khoảng 35km.

Hoài Linh