Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở 89 quốc gia, và cứ 1,5-3 ngày thì số ca nhiễm Covid-19 lại tăng gấp đôi ở những nơi có lây nhiễm cộng đồng.

Hãng tin ABC News dẫn tin tức từ WHO cho biết, "lợi thế tăng trưởng lớn" của Omicron có nghĩa là biến thể mới này nhiều khả năng sẽ sớm vượt qua biến thể Delta để trở thành chủng thống trị ở những nước đang đương đầu với sự lan truyền nhanh chóng của virus.

Theo cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc, Omicron lan nhanh ở cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao hoặc có nhiều người đã khỏi Covid-19.

Ảnh: AP/ Pixabay

Hiện chưa rõ số ca nhiễm Omicron tăng cao có phải do biến thể này tránh được hàng rào miễn dịch của con người hay nhờ khả năng lây nhiễm mạnh hơn so với các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2, hay do cả hai yếu tố này kết hợp lại. Đến nay, nhiều câu hỏi liên quan đến Omicron vẫn chưa có câu trả lời, trong đó có mức độ hiệu quả của từng vắc xin phòng ngừa Covid-19 hiện có.



WHO cho biết thêm, hiện chưa có dữ liệu cụ thể về tình trạng nặng nhẹ mà Omicron gây ra cho bệnh nhân.



Tại Mỹ, Omicron đã xuất hiện ở 44 bang. Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo về một mùa đông đầy "bệnh nặng và chết chóc" với những ai chưa tiêm ngừa Covid-19 và kêu gọi tất cả người dân hãy tiêm mũi vắc xin tăng cường.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu Mỹ về bệnh truyền nhiễm nói rằng "vấn đề thực sự" cho hệ thống y tế của nước này là "chúng tôi có quá nhiều người đủ điều kiện chủng ngừa nhưng vẫn chưa tiêm vắc xin".



>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Không hỗ trợ iframe

Thanh Hảo