Để tiếp tục tồn tại và phát triển giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, các nhà điều hành cửa hàng bách hoá tổng hợp Nhật đã đẩy mạnh kỹ thuật số.

Theo Japan Times, so sánh với thời kỳ đỉnh cao, doanh số bán của các trung tâm mua sắm đã giảm một nửa. Một loạt cửa hàng bách hoá tổng hợp phải đóng cửa trong vài năm gần đây, do giới trẻ không hào hứng tới cửa hàng và mua sắm qua mạng được nhiều người ưa chuộng.

Vì triển vọng nhu cầu của du khách ngoại quốc sẽ phục hồi sớm hầu như không có cộng thêm đại dịch còn kéo dài, các nhà điều hành cửa hàng bách hoá đã tăng cường dịch vụ mua sắm trực tuyến, sử dụng kỹ năng giao tiếp với khách hàng của các nhân viên.

Hè năm ngoái, Sogo & Seibu Co, một công ty con của Seven & Holding Co, bắt đầu gặp gỡ khách hàng chủ chốt qua hệ thống hội nghị truyền hình Zoom, giúp tạo ra doanh số hơn 32 triệu yen. Doanh số bán nữ trang của công ty cũng ổn định.

Khách hàng mua các món đắt tiền thậm chí còn không cần thực sự nhìn thấy chúng vì họ tin tưởng vào các cửa hàng bách hoá, một người phụ trách quan hệ công chúng của Sogo & Seibu Co cho biết.

Hồi tháng 3, cửa hàng Isetan lớn nhất của Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd tại quận Shinjuku, Tokyo đã ra mắt dịch vụ thực tế ảo thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, giúp cho các khách hàng có thể dùng hiện thân đi xem các cửa hàng tại trung tâm mua sắm và mua hàng trực tuyến.

Bánh quy và nhiều loại kẹo khác được bán ở khu thực phẩm nằm ở tầng hầm của các trung tâm mua sắm Isetan, hiện cũng được bán trực tuyến từ ngày 31/3. Công ty đặt mục tiêu mở rộng dòng sản phẩm theo từng giai đoạn.

Sự thúc đẩy kỹ thuật số cũng lan rộng tới vùng nông thôn.

Tại một cửa hàng ở Fukuyama, tỉnh Hiroshima, công ty Tenmaya Co, bắt đầu triển khai dịch vụ khách hàng trực tuyến từ tháng 2. Nhà điều hành Tenmaya, vốn kinh doanh chủ yếu ở Chugoku, dự định ra mắt dịch vụ trực tuyến tại cửa hàng chính ở Okayama và nhiều cửa hàng khác.

Công ty này cho biết, đồ gốm sản xuất trong nước và quần áo xa xỉ dành cho phụ nữ bán rất chạy. Một quan chức phụ trách quan hệ công chúng của Tenmaya nói: “Chúng tôi mong nhu cầu đó vẫn tiếp tục có ngay cả khi đại dịch chấm dứt”.

Theo Hiệp hội các cửa hàng bách hoá Nhật, doanh số bán của các cửa hàng bách hoá đạt tổng cộng khoảng 4,22 nghìn tỷ yen, giảm một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm năm 1991.

“Các cửa hàng bách hoá không đáp ứng được những thay đổi của người tiêu dùng ngay cả trước khi dịch Covid-19 xảy ra”, ông Taro Sawada, Chủ tịch Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co, trực thuộc J. Front Retailing Co nói.

Ông Saw bày tỏ quyết tâm của công ty trong việc bắt kịp với những thay đổi của thời đại bằng cách thúc đẩy các tuyến bán hàng kỹ thuật số.

