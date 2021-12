Các lãnh đạo Canada và Anh đều đã ra tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, sau khi Mỹ và Australia có động thái tương tự.

Theo hãng thông tấn Reuters, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 8/12 chính thức thông báo sẽ không cử quan chức dự Thế vận hội được tổ chức vào đầu năm sau tại Trung Quốc. Theo ông Trudeau, Ottawa “rất quan ngại” trước những vấn đề liên quan tới Bắc Kinh. “(Vì vậy), không có gì ngạc nhiên nếu chúng tôi quyết định không cử đại diện ngoại giao (đến dự Thế vận hội)”, Thủ tướng Canada phát biểu.

“Chúng ta phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc”, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly khẳng định. Bà cũng cho hay Canada đang “phối hợp với các đồng minh để tiếp tục có thêm nhiều quốc gia gửi những thông điệp mạnh mẽ (tới Trung Quốc)”.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trước động thái trên của Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo sẽ tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Ảnh: AP

Theo Reuters, quyết định của ông Trudeau dường như chắc chắn sẽ làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ Canada-Trung Quốc, vốn đã “tuột dốc” sau những rắc rối liên quan đến Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của tập đoàn công nghệ Huawei.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này cũng sẽ không cử bất kỳ quan chức hay bộ trưởng nào tham dự Thế vận hội Mùa đông được tổ chức ở Bắc Kinh."Tôi không nghĩ tẩy chay hoạt động thể thao là vấn đề nhạy cảm, chính phủ sẽ tiếp tục duy trì chính sách này", ông Johnson phát biểu trước quốc hội Anh.

Phản hồi trước tuyên bố trên, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết Bắc Kinh không gửi lời mời các quan chức Anh tới dự Thế vận hội Mùa đông 2022, đồng thời cho rằng việc đặt vấn đề đối với sự hiện diện của các quan chức chính phủ ở sự kiện thể thao này “về bản chất là một chiến dịch bôi nhọ chính trị”.

Trước Anh và Canada, các lãnh đạo Mỹ và Australia đều lần lượt thông báo tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Trong khi đó, New Zealand cũng thông báo sẽ không cử đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng đến dự sự kiện “vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19”.

Dù vậy, quyết định tẩy chay về mặt ngoại giao sẽ không ảnh hưởng tới việc đoàn thể thao các nước trên có thể tham dự Thế vận hội được tổ chức ở Trung Quốc hay không.

