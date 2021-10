Theo Kyodo News, Kei Komuro, chồng của công chúa Nhật Bản Mako, đã trượt kỳ kiểm tra luật sư của bang New York, Mỹ.

Kei Komuro làm thư ký pháp chế tại Văn phòng Luật Lowenstein ở New York sau khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham. Ông tham gia kỳ thi nói trên vào tháng 7.

Một nguồn tin cho hay danh sách các luật sư trúng tuyển được công bố hôm 30/10, chỉ vài ngày sau khi Komuro kết hôn với Mako. Theo nguồn tin này, vị luật sư sẽ đăng ký thi lại vào tháng 2/2022. Điều đó đồng nghĩa hôn phu của công chúa Nhật Bản phải hoàn thành hồ sơ đăng ký trong thời gian từ 1-30/11.

Chồng của công chúa Nhật Bản không có tên trong danh sách đậu kỳ thi luật sư ở Mỹ. Ảnh: Japan Times

Theo New York Court, đây là kỳ thi thường niên do Hội đồng Giám định Luật tiểu bang New York (BOLE) tổ chức, dành cho các ứng viên là luật sư đang hành nghề tại khu vực. Kỳ thi được tổ chức hai lần mỗi năm vào tháng 2 và tháng 7. Các ứng viên vượt qua bài kiểm tra sẽ được BOLE cấp giấy chứng nhận và nhận vào học tại một trong 4 Phòng Phúc thẩm của Tòa án Tối cao New York.

Mỗi kỳ thi kéo dài hai ngày, mỗi ngày thi diễn ra trong 6 giờ liên tục. Do đó, thể lực và chịu được áp lực về thời gian là hai yếu tố quan trọng giúp các ứng viên vượt bài kiểm tra.

Bài thi gồm 3 phần: Viết luận tổng hợp, kiểm tra kỹ năng luật thực tế, trả lời trắc nghiệm với 7 chủ đề (thủ tục dân sự liên bang, hiến pháp, hợp đồng mua bán, luật hình sự, tội phạm, bất động sản và các vụ việc khác).

Kyodo News cho hay đợt thi tuyển vào tháng 7 mà Kei Komuro tham gia có 9.227 thí sinh, trong đó, 5.791 luật sư vượt qua các bài kiểm tra.

Kei và Mako đăng ký kết hôn ngày 26/10, sau 4 năm công khai mối quan hệ. Để tiến tới cuộc hôn nhân này, công chúa Nhật Bản Mako buộc phải từ bỏ tước vị. Vào buổi họp báo, Mako chia sẻ cô mong muốn chồng tiếp tục kế hoạch du học và cả hai định cư tại nước ngoài.

Họ quen nhau năm 2012, khi 21 tuổi, cùng là sinh viên năm thứ nhất Đại học Cơ đốc giáo quốc tế (ICU), ở Tokyo, Nhật Bản. Sau đó, Mako theo đuổi ngành Nghệ thuật và Di sản văn hóa. Kei Komuro bén duyên với nghề luật và cũng dành được một số thành tựu trong nghề.

