Philippines đang tìm đủ biện pháp để giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi hay tâm lý kén chọn vắc xin ngừa Covid-19, trong đó có treo thưởng những món quà thiết thực.

Tờ Straits Times đưa tin, mặc dù không gây sửng sốt như giải xổ số 1 triệu USD ở Mỹ nhưng chính quyền địa phương ở Philippines đã đưa ra những phần thưởng rất sáng tạo để khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

Thị trưởng của một thị trấn nông nghiệp nhỏ cách thủ đô Manila khoảng một giờ chạy xe đang cam kết sẽ trao thưởng một con bò mỗi tháng, kể từ tháng 9 tới, để động viên cư dân chọn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc hoặc Nga. Thị trấn của ông do có ít dân và ít ca nhiễm nên phải chờ đến tháng 9 mới được cấp vắc xin.

Một người đàn ông ngồi nghỉ sau tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Sinovac tại thành phố San Juan thuộc tỉnh Ilocos Sur, Philippines, ngày 1/6. Ảnh: EPA-EFE

Một thành phố ở vùng đô thị Manila lại đang treo thưởng 25kg gạo mỗi tuần cho một người đã tiêm vắc xin may mắn bốc thăm được. Nhiều thành phố khác thì bỏ kinh phí thuê lái xe hỗ trợ đưa người dân đi tiêm phòng, hoặc triển khai xe buýt miễn phí kết nối những quận, huyện xa xôi với các điểm tiêm.

Thị trưởng một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Ilocos Sur, cách thủ đô Manila 230km về phía bắc, đang mở giải gắp thăm trúng thưởng một ngôi nhà vào tháng 12 tới – thời điểm mà vắc xin có thể được phân phối đến địa phương của ông.

Một nhà lập pháp giàu có khác lại đang treo phần quà là một lô đất, hai chiếc xe máy cùng 50 gói sinh kế trị giá 50.000 peso/gói (khoảng 1.050 USD) cho những người đi tiêm và may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, các trung tâm mua sắm có điểm tiêm vắc xin đã tặng thức ăn nhẹ và vé đỗ xe miễn phí cho người đến tiêm. Một số nhà hàng, trong đó có cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, đang giảm giá cho những người có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Các món quà này có phần khiêm tốn so với ở những gì đang xảy ra tại Mỹ. Tuần trước, một kỹ sư 22 tuổi đã trúng vé số trị giá 1 triệu USD của Ohio dành riêng cho người đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin. Hay điển hình bang California còn đang giải ngân 100 triệu USD dưới dạng thẻ trả trước trị giá 50 USD cho hai triệu người vừa tiêm chủng đợt mới và tổng số tiền mặt 16,5 triệu USD cho toàn bộ người dân California đã tiêm ngừa Covid-19.

Dù vậy, các chính trị gia và quan chức y tế cộng đồng Philippines đang hy vọng rằng những phần thưởng này có thể giúp thuyết phục người dân đi tiêm ngừa.

Xu hướng e ngại về việc tiêm vắc xin là có thật ở Philippines. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng trước, chỉ một phần ba số người ở nước này sẵn sàng tiêm chủng. Phần còn lại cho biết họ không chắc chắn hoặc không muốn tiêm, viện dẫn tác dụng phụ có thể xảy ra là lý do hàng đầu khiến họ do dự. Những người khác đặt câu hỏi về tính an toàn hoặc hiệu quả của vắc xin, trong khi một số thậm chí lại sợ nguy cơ tử vong.

Trong số những người sẵn sàng tiêm, 3/5 tỏ ra chuộng vắc xin Pfizer của Mỹ hơn. Chỉ 1/5 chia sẻ họ không ngại tiêm vắc xin của Trung Quốc. Tâm lý kén chọn này có thể sẽ tăng lên khi Philippines bắt đầu tiêm mở rộng cho phần lớn dân số. Hiện nay, quốc gia Đông Nam Á này đang triển khai tiêm phòng cho nhóm đối tượng là nhân viên y tế tuyến đầu, người cao tuổi và người có bệnh nền. Mới chỉ có 5,1 triệu người thuộc nhóm đối tượng trên đi tiêm vắc xin, với gần 1,2 triệu người trong số đó đang được tiêm liều thứ hai.

Nhưng với việc 30 triệu liều vắc xin sẽ về nước trong 3 tháng tới, chính phủ Philippines sẽ cho phép các nhóm đối tượng khác - như người lao động nhập cư, nhân viên nhà hàng, siêu thị cùng các ngành bán lẻ khác, phóng viên và người nghèo – được tiêm chủng.

Tâm lý ngại tiêm xuất hiện mạnh nhất ở người nghèo – thành phần chiếm số đông của đợt tiêm phòng mở rộng sắp tới. Ông Carlito Galvez, người phụ trách chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 của Philippines cho biết 40% người ở tầng lớp thu nhập thấp, đặc biệt tại các khu vực đông đúc và nội ô, không muốn tiêm chủng. Đây chính là nhóm đối tượng được kỳ vọng sẽ có phản ứng tích cực về những phần thưởng dành cho người tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.



Theo Báo Tin tức





