Cảnh sát Đức đang điều tra nhiều trường hợp được tin đã mắc "hội chứng Havana" bí ẩn ở đại sứ quán Mỹ tại Berlin.

Hội chứng Havana, tên gọi chung của những thương tổn thần kinh khó hiểu, bao gồm cả đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và suy giảm trí nhớ, bắt đầu được biết đến rộng rãi vào năm 2016 sau khi hàng chục nhà ngoại giao tại đại sứ quán của Mỹ ở Havana, Cuba bắt đầu than phiền về các triệu chứng.

Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo hồi đáp một bản tin mới của tờ Der Spiegel, cảnh sát Berlin, Đức cho hay, kể từ tháng 8 năm nay, họ đã mở cuộc điều tra về "một nghi vấn tấn công bằng vũ khí âm thanh nhằm vào các nhân viên của đại sứ quán Mỹ". Song, nhà chức trách từ chối cung cấp thêm thông tin về sự việc.

Theo Reuters, đại sứ quán Mỹ chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Hồi tháng 7, Chính phủ Áo cũng xác nhận đang làm việc cùng nhà chức trách Mỹ để tìm ra đáp án cuối cùng cho một loạt trường hợp nghi ngờ mắc hội chứng Havana ở các phái viên của Washington tại Vienna.



Trước đó, William Burns, giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), cho biết khoảng 100 nhân viên CIA và thành viên gia đình họ đã mắc chứng bệnh lạ. Cho tới nay, khoảng 200 nhân viên chính phủ Mỹ và thân nhân được tin bị ảnh hưởng của hội chứng Havana.

Ông Burns lưu ý rằng, một cuộc điều tra của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ hồi tháng 12/2020 phát hiện, việc sử dụng các chùm "năng lượng định hướng" có thể là một nguyên nhân dẫn đến căn bệnh lạ. Quan chức này nhận định, đây "khả năng rất cao" là hành động cố ý, đồng thời đổ lỗi cho Nga. Tuy nhiên, Moscow đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc.

Một tài liệu giải mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, do hãng tin BuzzFeed công bố hồi cuối tháng 9 cũng phủ nhận giả thuyết cho rằng vũ khí vi sóng là nguyên nhân gây hội chứng Havana. Báo cáo do nhóm cố vấn JASON, một hội đồng khoa học ưu tú chuyên trách xem xét các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Mỹ kể từ thời chiến tranh Lạnh, soạn thảo từ tháng 11/2018 này nhận định, thủ phạm nhiều khả năng nhất là loài dế đuôi ngắn Ấn Độ.

Hôm 8/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo vừa ký ban hành luật cung cấp các khoản bồi thường cho những nhân viên chính phủ nước này bị ảnh hưởng sức khỏe vì hội chứng Havana. Động thái diễn ra sau khi Hạ viện Mỹ đồng thuận thông qua dự luật cung cấp tiền hỗ trợ cho các nhân viên CIA và các nhà ngoại giao mắc căn bệnh nói trên trong lúc đang làm nhiệm vụ ở Cuba, Trung Quốc, Áo và những nơi khác trên thế giới.

Tuấn Anh

