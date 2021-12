Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo các cuộc tụ tập trong kỳ nghỉ này có thể dẫn tới một làn sóng Covid-19 vì biến thể Omicron lây lan nhanh, và ông đề nghị hoãn hoặc hủy các hoạt động lễ hội.

Hãng tin RT dẫn lời ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc báo ở Geneva (Thụy Sĩ) rằng "các quyết định khó khăn" cần phải được thực hiện để "bảo vệ bản thân và người khác" khỏi virus. Ông kêu gọi những người đã lên kế hoạch đi nghỉ cùng nhau hãy nghĩ lại.

Ảnh: Reuters

"Tất cả chúng ta đều phát ớn vì đại dịch này rồi. Tất cả chúng ta đều muốn dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Tất cả chúng tôi đều muốn trở lại bình thường", ông Tedros nói và nhấn mạnh, để làm được điều đó có nghĩa là "phải hủy bỏ hoặc trì hoãn các sự kiện".

Dữ liệu từ Nam Phi cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các chủng khác. Tuy nhiên, theo người đứng đầu WHO, có "bằng chứng nhất quán" rằng biến thể mới này lây lan "nhanh hơn nhiều" so với biến thể Delta, và Omicron có thể kháng lại các vắc xin hiện có. Và, kể cả Omicron gây bệnh nhẹ hơn thì "số ca nhiễm tăng vọt" có thể áp đảo các hệ thống y tế trên toàn thế giới.

Cũng tại cuộc họp báo, nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan khẳng định, việc nhận định biến thể Omicron gây bệnh nhẹ là một điều thiếu khôn ngoan vì số ca nhiễm đang tăng lên và tất cả hệ thống y tế sẽ gặp áp lực. Bà nhấn mạnh, do Omicron né tránh một số phản ứng miễn dịch nên các nước cần tăng tiêm mũi tăng cường cho những người có hệ miễn dịch kém.

Thanh Hảo