Hơn 600 sĩ quan cảnh sát Myanmar đã từ chức để tham gia phong trào bất tuân dân sự (CDM) nhằm phản đối cuộc chính biến quân sự.

Theo tờ The Irrawaddy, số lượng cảnh sát Myanmar từ chức đã tăng mạnh kể từ khi tình hình bạo lực giữa chính quyền quân sự và người tham gia biểu tình bùng phát cuối tháng trước. Các sĩ quan thuộc cục điều tra hình sự, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát an ninh du lịch, cảnh sát an ninh và nhiều trại huấn luyện đã từ bỏ chức vụ để phản đối chính quyền mới.

“Tôi không còn muốn tiếp tục phục vụ cho chính quyền quân sự. Tôi đã cùng các nhân viên công vụ khác tham gia CDM”, Thiếu tá lực lượng đặc nhiệm Tin Min Tun cho biết.

“Vẫn chưa có lệnh để thực hiện hành động nhằm vào những nhân viên cảnh sát tham gia CDM. Các chỉ huy chỉ yêu cầu đưa những viên chức cảnh sát quay trở lại, nói họ quay trở lại nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề”, một sĩ quan cấp cao giấu tên nói với tờ The Irrawaddy.

Nguồn tin từ các cơ quan an ninh Myanmar cho biết, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào tham gia phong trào bất tuân dân sự quay trở lại làm việc, cũng như không có ai bị giam giữ.

Trong một diễn biến khác, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm 5/3 kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp “nhằm thúc đẩy việc chấm dứt bạo lực và khôi phục các thể chế dân chủ tại Myanmar”.

“Chúng ta phải lên án các hành động bạo lực của quân đội Myanmar. Điều quan trọng là Hội đồng Bảo an phải cương quyết và đồng lòng để cảnh cáo các lực lượng an ninh và sát cánh với người dân Myanmar, cũng như ủng hộ kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11”, bà Burgener nói với hãng tin AP.

Bạo lực tiếp diễn ở thành phố Yangon, Myanmar hôm 5/3. Ảnh: AP

Cảnh sát đặc nhiệm Myanmar được triển khai ở thành phố Yangon hôm 5/3. Ảnh: AP

Bom khói được phía cảnh sát Myanmar bắn về người biểu tình. Ảnh: AP

Người biểu tình ở thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: AP

Một số người biểu tình đeo mặt nạ chống hơi cay. Ảnh: AP

