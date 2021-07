Tình báo lục quân Mỹ (INSCOM) có các lữ đoàn, cụm quân báo và đơn vị trinh sát do Bộ Tư lệnh Lục quân trực tiếp chỉ đạo, được triển khai cả trong nội địa, châu Âu, khu vực Thái Bình Dương và khu vực kênh đào Panama.

Quân số biên chế của mỗi lữ đoàn từ 900 - 1.600 người, các cụm quân báo từ 420 - 900 người.

Các lữ đoàn trinh sát

Lữ đoàn 111

Đây là đơn vị huấn luyện cơ bản của INSCOM. Về tổ chức, Lữ đoàn 111 gồm 5 tiểu đoàn (304, 305, 309, 326 và 344) và 2 đội trinh sát quân sự. Nhiệm vụ chủ yếu của Lữ đoàn là tổ chức huấn luyện, đào tạo sĩ quan thông tin, hạ sĩ quan, binh sĩ về nghiệp vụ trinh sát chiến lược, chiến dịch và chiến thuật đặc biệt cho tất cả các quân, binh chủng và lực lượng vũ trang Mỹ. Việc huấn luyện chuyên gia tình báo được tiến hành theo chương trình đặc biệt.

Tư lệnh INSCOM Christopher Ballard (bên phải). Ảnh: Jbsa.mil

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, Lữ đoàn 111 còn thực hiện công tác đảm bảo cho các tổ hợp và hệ thống trinh sát khác nhau, như các phương tiện bay không người lái (UAV) mà quân đội Mỹ sử dụng khi tiến hành các chiến dịch tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Tiểu đoàn 304, nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức huấn luyện các chuyên gia tình báo, tác chiến điện tử. Tiểu đoàn được trang bị các thiết bị bay không người lái. Tiểu đoàn 305 có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo từ đầu các trung sĩ và hạ sĩ quan thuộc các quân, binh chủng lực lượng vũ trang Mỹ; huấn luyện, đào tạo chuyên sâu các sĩ quan theo chuyên ngành trinh sát vô tuyến và vô tuyến điện tử cũng như tác chiến điện tử.

Tiểu đoàn 309 huấn luyện trinh sát, trinh sát vô tuyến điện, nắm bắt, xác định và theo dõi các mục tiêu của đối phương; huấn luyện phản gián, điệp báo với chương trình huấn luyện từ đầu và huấn luyện theo chiều sâu; huấn luyện các kíp trắc thủ làm việc tại các mô-đun trên mặt đất...

Tiểu đoàn 326 huấn luyện các sĩ quan tình báo có quân hàm từ thiếu úy đến đại tá, với chương trình huấn luyện từ đầu và huấn luyện chuyên sâu. Ngoài ra, còn hợp tác huấn luyện, đào tạo cho các sĩ quan và nhân viên tình báo với các nước đồng minh và đối tác.

Tiểu đoàn 344 huấn luyện từ đầu và huấn luyện theo chiều sâu đối với các nhân viên trinh sát, trinh sát vô tuyến điện; nắm bắt, xác định và theo dõi các mục tiêu, trinh sát đặc biệt cho lực lượng không quân và hải quân. Tiểu đoàn còn huấn luyện các chuyên gia phân tích trinh sát và trinh sát vô tuyến điện, các chuyên gia chặn thu vô tuyến, bảo dưỡng thiết bị trinh sát cho lực lượng bộ binh, các chuyên gia về kỹ thuật chụp ảnh…

Lữ đoàn 513

Là lực lượng chủ yếu đảm bảo thông tin cho lãnh đạo, chỉ huy quân sự và dân sự Mỹ theo quy định của Bộ Tư lệnh Trung tâm, Bộ Tư lệnh Phương Nam và các cơ quan hữu quan. Cơ cấu tổ chức của Lữ đoàn 513 gồm: ban tham mưu, đại đội tham mưu, 5 tiểu đoàn và một đơn vị đặc nhiệm.

Lữ đoàn 704

Là lực lượng chính, có vai trò quan trọng nhất của INSCOM. Nhiệm vụ chính là trinh sát và trinh sát vô tuyến điện chiến lược phục vụ lãnh đạo, chỉ huy Bộ Quốc phòng; đảm bảo an toàn thông tin cho Bộ Tư lệnh Trung tâm, Bộ Tư lệnh Liên quân, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của Lục quân và các cơ quan hữu quan; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu cho các sĩ quan để đảm bảo cho các chiến dịch theo kế hoạch của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA). Lữ đoàn 704 gồm ban tham mưu, đại đội tham mưu nằm trong thành phần của Cơ quan An ninh quốc gia.

Lữ đoàn 501

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, hỗ trợ chỉ huy chiến dịch đối với tất cả các đơn vị thuộc cơ quan an ninh quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Cơ cấu tổ chức gồm sở chỉ huy và 5 tiểu đoàn: Tiểu đoàn 3 được trang bị máy bay OV-1, RC-12, CR-7; nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành trinh sát và cảnh giới trên không. Tiểu đoàn 524 thông qua hoạt động tình báo con người để thực hiện nhiệm vụ.

Tiểu đoàn 719 có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp thông tin tình báo chiến lược, chiến dịch và chiến thuật cho chỉ huy các lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và các bộ tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Tiểu đoàn 532 nghiên cứu, xử lý, phân tích, đánh giá, soạn thảo báo cáo tình báo và phân phối tin tình báo. Tiểu đoàn 368, chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo.

Lữ đoàn 66

Là cơ quan tình báo quân sự chính của lục quân Mỹ tại châu Âu, cơ cấu gồm ban tham mưu, 4 tiểu đoàn (1, 2, 24, 29) và một đại đội trinh sát. Lữ đoàn 66 đã thành lập các lực lượng trinh sát chiến dịch cơ động được trang bị thiết bị thu và xử lý thông tin với khả năng truyền các số liệu về trung tâm theo các kênh vệ tinh liên lạc.

Các cụm, trung tâm

Cụm quân báo 902 có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động phản gián trên toàn lãnh thổ Mỹ nhằm phát hiện, nhận dạng, vô hiệu hóa các tổ chức tình báo nước ngoài, chống khủng bố, bảo vệ thông tin mật, công nghệ và cơ sở hạ tầng của Mỹ. Cụm quân báo 706 có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện các hoạt động tình báo tín hiệu trong nội bộ Cơ quan An ninh quốc gia, các cơ quan hữu quan và trên thế giới.

Cụm tình báo hành động có nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các hoạt động ngăn chặn các nguy cơ, nhất là nguy cơ khủng bố; cung cấp thông tin tình báo cho lãnh đạo, chỉ huy từ cấp chiến thuật đến cấp chiến lược và các cơ quan chức năng về các mối đe dọa, tấn công khủng bố...

Trung tâm Tác chiến thông tin 1 có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển học thuyết tác chiến thông tin và tổ chức huấn luyện kỹ năng lập kế hoạch, phối hợp, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ tình báo, an ninh thông tin, mạng máy tính… cho các nhân viên, sĩ quan tham mưu tình báo lục quân.

Trung tâm Tình báo mặt đất quốc gia là lực lượng nòng cốt cung cấp các thông tin tình báo về quân sự, khoa học công nghệ và các khả năng khác của lực lượng lục quân nước ngoài cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan nghiên cứu phát triển và hiện đại hóa lực lượng, các nhà hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan nhằm duy trì ưu thế sức mạnh quân sự và hiệu quả tác chiến của quân đội Mỹ trên chiến trường…

Nguyên Phong

