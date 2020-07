Nhật báo al-Jarida của Kuwait trích dẫn một nguồn tin cấp cao hé lộ, Israel bị nghi là thủ phạm đứng sau các vụ tấn công hai cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran trong một tuần trở lại đây.

Nguồn thạo tin giấu tên cho hay, vụ nổ tổ hợp quân sự Parchin, cách thủ đô Tehran của Iran chỉ 30km cuối tuần trước là kết quả của một vụ tấn công bằng các siêu tiêm kích F-35 của Israel. Trong khi, thủ phạm gây hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz của quốc gia Hồi giáo hôm 2/7 vừa qua được tin là các tin tặc Israel.

Bức ảnh chụp vụ nổ ở tổ hợp quân sự Parchin, Iran. Ảnh: RT

Theo nguồn tin giấu tên, các sự cố đã khiến Iran mất hơn 80% trữ lượng UF6 (khí uranium hexafluoride), có thể làm chậm đáng kể quá trình làm giàu hạt nhân ở quốc gia Hồi giáo này.

Nhật báo al-Jarida cho đăng tải các tiết lộ trên sau khi tờ New York Times dẫn lời một quan chức tình báo Trung Quốc nói, vụ nổ ở Natanz bắt nguồn từ một thiết bị nổ cài cắm bên trong tổ hợp. Quan chức giấu tên quả quyết, sự cố đã phá hủy phần lớn cấu trúc trên mặt đất của cơ sở hạt nhân, nơi Tehran cho lắp đặt các máy ly tâm làm giàu uranium tân tiến nhất.

Tuy nhiên, nhà chức trách Iran quả quyết, sự cố tại Parchin là do các bồn chứa khí đốt bị rò rỉ, còn vụ nổ tại Natanz không có dấu hiệu của hành động phá hoại. Phát ngôn viên Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết thêm, nhà máy Natanz đang vận hành như bình thường vì các lò phản ứng không bị hư hại. Không ai thương vong và không có ô nhiễm hạt nhân.

Theo Sputnik, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các thông tin trên. Chính phủ Do Thái lâu nay vẫn buộc tội Iran hậu thuẫn các nhóm khủng bố và phát động chiến tranh ủy nhiệm tại những nước khác ví dụ như Syria, đe dọa an ninh của Israel. Giới chức Iran đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên, đồng thời từ chối công nhận sự tồn tại của Nhà nước Do Thái.

