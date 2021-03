Israel đã thu hồi giấy thông hành đặc biệt qua biên giới cấp cho Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki sau khi ông gặp gỡ đại diện Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và trở về Bờ Tây.

Ahmed al-Deek, một quan chức thuộc Văn phòng của Ngoại trưởng Palestine phát biểu trên Reuters hôm 21/3 rằng, động thái của chính phủ Do Thái nhằm trả đũa việc ông Maliki gặp công tố viên hàng đầu ICC Fatou Bensouda tại The Hague, Hà Lan trước đó 3 ngày.

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài trụ sở ICC. Ảnh: AP

Báo điện tử Walla của Israel dẫn lời các quan chức nước này xác nhận, chuyến công du ICC là nguyên nhân khiến ông Maliki bị thu hồi giấy thông hành VIP, loại giấy tờ đặc biệt do nhà chức trách Do Thái cấp cho hàng chục quan chức Palestine, cho phép họ đi chuyển tự do qua biên giới nước này.

Văn phòng thủ tướng và Bộ Ngoại giao Israel chưa lên tiếng bình luận về sự cố trên. Trong khi đó, ông Deek nói, phía Palestine coi đây là một động thái tấn công chống nước này.

Ông Deek cho biết thêm, nhà chức trách Israel thậm chí còn bắt giữ và thẩm vấn các trợ lý của ngoại trưởng Palestine suốt 90 phút tại cửa khẩu giữa Jordan và Bờ Tây. Theo lời quan chức này, ông Maliki đã rời khỏi cửa khẩu mà không còn giấy thông hành VIP. Hiện chưa rõ phía Israel có ý định trao trả nó cho ông hay không.

Hồi đầu tháng này, công tố viên Bensouda thông báo chính thức mở cuộc điều tra các tội ác chiến tranh trong lãnh thổ Palestine, động thái được chính quyền Palestine hoan nghênh nhưng bị Israel cực lực lên án.

Hôm 19/3, các công tố viên ICC cho biết đã gửi cho Israel và Palestine thông báo về việc mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh, đồng nghĩa các bên có một tháng để xin hoãn. Một ngày trước đó, văn phòng ngoại trưởng Palestine tiết lộ ông đã đến gặp công tố viên hàng đầu ICC để yêu cầu đẩy nhanh quá trình điều tra.

Tuấn Anh

