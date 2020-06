Tỷ phú Trung Quốc, người sáng lập Midea - một trong những công ty gia dụng lớn nhất thế giới, đã bị những kẻ bắt cóc khống chế ngay trong biệt thự sang trọng của ông tại Phật Sơn.

Ông Hà Hưởng Kiện. (Ảnh: CGTN)

Theo SCMP, ông Hà Hưởng Kiện, 77 tuổi, người giàu thứ 6 ở Trung Quốc và có số tài sản ước tính 25 tỷ USD theo thống kê của Forbes, bị những kẻ tấn công có mang theo chất nổ bắt cóc tại nhà hồi cuối tuần trước.

Con trai duy nhất của ông là Hà Kiếm Phong, 55 tuổi, đã lẻn ra khỏi biệt thự và bơi qua một con sông gần đó để gọi công an, trang web tin tức TMTPost cho biết.

Công an địa phương đã bắt giữ 5 nghi phạm vào lúc 5h sáng nay (15/6). Không ai bị thương trong vụ bắt giữ, báo cáo chính thức của công an Trung Quốc cho biết. Thông báo cũng cho biết, công an các cấp thành phố, tỉnh và quận đều chú ý tới vụ việc sau khi nhận được tin báo và đã mau chóng phái người tới hiện trường.

Công an nhận được tin vào khoảng 5h30 ngày 14/6 về việc một số đối tượng bên ngoài đã đột nhập một ngôi nhà ở Royal Orchid International Golf Villa – một dự án do Tập đoàn Midea phát triển, gồm cả một sân gôn 18 lỗ và một trung tâm thể thao.

(Ảnh: SCMP)

Trong các video và ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, có thể thấy hơn chục công an bao vây một biệt thự hai tầng kiểu châu Âu. Lực lượng an ninh đã phong toả khu vực này, cư dân không được phép rời nhà từ chiều qua tới sáng nay, một số người sống tại đây cho biết.

Vụ giải cứu kịch tính tỷ phú Hà Hưởng Kiện đã thu hút sự chú ý của công chúng tới khối tài sản khổng lồ của ông này. Ông Kiện ẩn mình hơn so với các tỷ phú khác, không nổi như Jack Ma của tập đoàn Alibaba hay Pony Ma – người sáng lập Tencent Holding.

Ông Hà Hưởng Kiện thành lập Midea vào năm 1992 và rút khỏi chức chủ tịch vào năm 2012 nhưng vẫn nắm giữ cổ phần kiểm soát công ty.

Hoài Linh